L’Italia Under 21 di Carmine Nunziante ha staccato il pass per la fase finale dell’Europeo di categoria che si disputerà il prossimo 30 giugno. Gli azzurrini, infatti, hanno ottenuto contro l’Irlanda il punto che gli mancava per ottenere la qualificazione aritmetica per la massima competizione europea per le selezioni Under 21. Tuttavia, nonostante l’ottimo risultato ottenuto, la nostra Nazionale ha sofferto un bel po’ prima di riuscire a portare a casa la qualificazione. I primi minuti del match , infatti, ha visto l’Italia di Nunziata controllare il match, ma l’Irlanda ha guadagnato campo con il passare dei minuti ed ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio: bravissimo Bertola a salvare i suoi per ben due volte sulla linea.

Diretta Six Kings Slam 2024/ Rune Alcaraz (finale 0-2): vince Carlos! Sinner Medvedev (2-0) (16 ottobre)

Una volta passato lo spavento, l’Italia è comunque passata in vantaggio al 23′ con Casadei Il centrocampista, ex Inter ed ora al Chelsea, è stato bravissimo a depositare in rete l’assist di Gnonto. Quest’ultimo, però, tredici minuti dopo ha sbagliato il calcio di rigore, mandandolo altissimo sopra la traversa, conquistato da un ottimo Baldanzi. La ripresa, invece, è iniziata con cross pericoloso sempre del calciatore del Leeds, ma poi l’Irlanda è riuscita a pareggiare al 66′ con Moran.

DIRETTA/ Juventus Bayern Monaco donne (risultato finale 0-2): tre punti bavaresi! (Champions,16 ottobre 2024)

VIDEO ITALIA-IRLANDA UNDER 21, GLI AZZURRINI PAREGGIANO E STACCANO IL PASS PER GLI EUROPEI: GLI HIGHLIGHTS

Dopo un altro cross pericoloso di Gnonto, di fatto, l’Irlanda ha sfiorato la rete del vantaggio, ma è stato bravissimo (Zanotti poi uscito in barella) a bloccare con una scivolata la conclusione a botta sicura da parte di Emakhu. Mentre nei minuti finali ad andare vicino al gol è stato Ghilardi che, però, ha trovato un’ottima risposta dell’estremo difensore della Nazionale irlandese. La gara si è poi conclusa con l’ottimo salvataggio di Desplanches sul diagonale di Emakhu. Gli ospiti ci hanno provato fino alla fine a segnare il gol vittoria, ma gli azzurrini sono stati bravi a difensori e, quindi, a qualificarsi per la fase finale dell’Europeo Under 21.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024/ Olanda e Gran Bretagna oro nelle sprint a squadre! (oggi 16 ottobre)

Questo passaggio del turno, di fatto, è davvero un’ottima notizia per il movimento calcistico italiano. Rispetto agli anni d’oro, infatti, l’Italia Under 21 ha sofferto un bel po’ per raggiungere dei risultati sufficienti. Lo stesso Carmine Nunziata, esattamente ai microfoni ufficiali della ‘RAI’, ha espresso tutta la sua gioia per l’obiettivo raggiunto contro l’Irlanda: “Abbiamo meritato questa qualificazione, visto che non abbiamo mai perso. Anche se oggi abbiamo sofferto”.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS UNDER 21 ITALIA IRLANDA: GUARDA LE IMMAGINI