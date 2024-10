Una doppia doppietta decide la sfida fra Vis Pesaro e Carpi, dominata dai marchigiani in lungo e in largo con un secco quattro a zero.

Sempre in controllo del match la squadra di mister Stellone, che fin dalle primissime fasi del match bombarda la porta difesa da Sorzi. Prima Peixoto spara alto, poi dopo un minuto anche Di Paola manda fuori. Non bisognerà aspettare molto però per la prima rete, al diciannovesimo infatti Francesco Nicastro sigla il gol che sblocca la partita. Dopo l’uno a zero è tutto in discesa per i pesaresi, e sale in cattedra Okoro. Il 90 prima chiama Sorzi a una grande parata, poi di nuovo a tu per tu con l’estremo difensore firma il due a zero che manda le squadre negli spogliatoi.

Diretta/ Vis Pesaro Carpi (risultato finale 4-0): altra doppietta! (Serie C, 25 ottobre 2024)

Al rientro non cambia la situazione. La Vis Pesaro attacca ancora e trova altri due gol. I nomi? Sempre gli stessi, ma in ordine inverso. Al settantunesimo Okoro trova il tre a zero da fuori area, e circa quindici minuti dopo il suo compagno di reparto Nicastro sugella la vittoria con la rete del quattro a zero.

Torna alla vittoria la Vis Pesaro dopo un periodo difficile e si riaccasa in zona playoff. Fuori dalla zona bassa il Carpi ma occhi puntati sui match da giocare.

Video Entella Vis Pesaro (1-1)/ Gol e highlights: Marconi ripristina l'equilibrio! (Serie C 20 ottobre 2024)