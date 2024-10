Finisce in parità la sfida valida per la settima giornata del campionato di serie C tra Vis Pesaro Perugia, 90 minuti che – come vedremo nel video e negli highlights del match – hanno regalato davvero poche emozioni e un punto che in fondo sta bene soprattutto agli ospiti ma che neanche i padroni di casa possono disdegnare. Una sfida avulsa di emozioni con un primo tempo dove la Vis Pesaro ci ha provato, specialmente con Nicastro ma non ha mai creato problemi al portiere avversario e che anzi oggi è stato abbastanza tranquillo.

Video/ Lucchese Milan Futuro (1-1) gol e highlights: Hodzic risponde a Saporiti! (Serie C, 30 settembre 2024)

Una delle poche occasioni del primo tempo è proprio di Nicastro che al minuto 32, da buona posizione, svirgola e manda la palla nettamente a lato. Il Perugia si è difeso con ordine e non ha mai praticamente tirato in porta nel primo tempo, evidenziando forse uno dei problemi principali della squadra. Umbri abbastanza fallosi e in generale sfida piuttosto spezzettata, sicuramente non la più bella da vedere per entrambe le tifoserie. Che comunque non hanno fatto mancare il sostegno e soprattutto i tifosi del club padrone di casa ci hanno provato fino alla fine, come vedremo nel secondo tempo. Dopo due sconfitte la Vis Pesaro torna a fare punti, seppure con uno striminzito pareggio. Prosegue invece la crisi del Perugia che non vince dal 30 Agosto.

Pronostici Champions League/ Le quote e le previsioni sulla 2^ giornata (1-2 ottobre 2024)

VIDEO E HIGHLIGHTS VIS PESARO PERUGIA, SILENZIO E POCHE EMOZIONI

Prestazione abbastanza sottotono comunque per entrambe le squadre che probabilmente – complice un periodo di risultati abbastanza negativo – hanno preferito difendere il pari piuttosto che provare l’assalto finale. Basti pensare alle poche conclusioni dopo il 70 minuto e forse anche la Vis Pesaro ha deciso di accontentarsi nei secondi 45 minuti di gioco. A inizio ripresa i padroni di casa ci hanno provato prima con il solito Nicastro e poi con Paganini che, in maniera abbastanza sbilenca, ha colpito la traversa, o almeno la parte esterna della traversa.

Video Benevento Juventus Next Gen (4-1)/ Gol e highlights: dilagano le Streghe, è primo posto!

Qualche ammonizione ma davvero nulla da dire da ambo le parti, una delle gare più noiose della stagione e un punto che evidenzia le difficoltà di entrambi i club nel segnare mentre la difesa va benino per entrambe le squadre. Con questo pari la Vis Pesaro raggiunge al settimo posto Lucchese e Campobasso mentre il Perugia resta ancora nelle retrovie della classifica, sedicesimo posto e soli 7 punti in campionato. Gli umbri erano reduci dal terribile 4 a 1 casalingo contro il Rimini e ci si aspettava una reazione migliore ma è arrivata solo dal punteggio con la squadra che ha ottenuto il terzo pari nelle ultime quattro sfide. Un pareggio noioso come vedremo negli highlights della sfida.

GUARDA QUI SOTTO VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIS PESARO PERUGIA