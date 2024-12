Notte di San Silvestro 2025, pronti i festeggiamenti per la vigilia di Capodanno, un momento simbolico che a mezzanotte segnerà l’ingresso dell’anno nuovo tra riti portafortuna e tradizioni immancabili. La storia di questo giorno, il 31 dicembre, che solitamente è accompagnato da gesti scaramantici, cibi e usanze considerate portafortuna e beneauguranti per il futuro nasce a partire dall’adozione del calendario giuliano, introdotto da Giulio Cesare nel 46 A.C., proponendo per la prima volta un diverso conteggio che stabiliva la fine e l’inizio dell’anno solare in base al solstizio d’inverno.

Il 1 gennaio però nell’antica Roma pagana di quell’epoca veniva celebrata una festa in onore della divinità chiamata Giano, dal cui nome trae origine anche il mese di gennaio, e che secondo le credenze popolari aveva la capacità di prevedere il futuro guardando il passato poiché raffigurato con due volti. Con l’adozione del calendario gregoriano e la diffusione del cristianesimo a Roma, sono nati anche i festeggiamenti religiosi nel giorno che precedeva il 1 gennaio. Il 31 dicembre infatti è stato dedicato a San Silvestro, cioè Silvestro I che fu il 33esimo Papa vissuto durante l’impero di Costantino e personaggio di grande importanza per la difesa della Chiesa durante il passaggio dalle persecuzioni alla libertà di culto.

Vigilia di Capodanno: San Silvestro 2025, le tradizioni e i riti portafortuna

Quali sono i tradizionali riti, molto diffusi in Italia ma anche all’estero, del giorno di San Silvestro 2025 in occasione del passaggio dal vecchio al nuovo anno alla vigilia di Capodanno? Principalmente questa data è quasi in tutto il mondo, considerato un giorno particolarmente adatto per abbandonare qualcosa di vecchio che non è più utile per fare spazio al nuovo. Questo simbolicamente è associato soprattutto ai buoni propositi e alle buone abitudini, che ad ogni fine anno molte persone si pongono come obiettivi da raggiungere.

Più materialmente poi ci sono alcuni gesti scaramantici che durante i festeggiamenti della vigilia di Capodanno 2025 a San Silvestro sono beneauguranti per un nuovo inizio come ad esempio, gettare vecchi oggetti dalla finestra o rompere piatti, una usanza diffusa non solo in Italia ma anche in Giappone. Ma anche scambiarsi un bacio sotto al vischio, fare il brindisi di mezzanotte alla vigilia di Capodanno, o indossare biancheria intima rossa. Nel menu di Capodanno invece sono immancabili alcuni cibi considerati portafortuna come lenticchie e cotechino, l’uva, il melograno e i mandarini. Tutti prodotti che richiamano l’idea della fortuna e in particolare della ricchezza e dell’abbondanza di denaro.