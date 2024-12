Questa sera, martedì 17 dicembre, il celebre giornalista Vittorio Feltri si racconta a Belve, nel salotto di Francesca Fagnani. Tanti gli argomenti e i temi caldi sul tavolo, dalla carriera alla malattia, passando per il rapporto con la moglie. Nel corso dell’intervista, Vittorio Feltri, respinge le critiche sulle scappatelle che si sarebbe concesso a scapito della compagna, minimizzando il tutto.

Nell’anteprima disponibile su YouTube, il direttore del Giornale, spiega: “Se ho amato tanto nella mia vita? Sì, ho avuto delle passioni per delle signore. Ma io non ho mai tradito mia moglie, perché il tradimento evoca un coltello piazzato tra le scapole, ho diversificato”, afferma di fronte ad una Fagnani sbigottita. Spazio, molto probabilmente, anche alla malattia che lo ha colpito e che proprio recentemente ha costretto il direttore ad un’operazione piuttosto importante.

“Pur essendo un maschio, ho un tumore tipico delle donne. Roba da matti”, aveva raccontato sorpreso non molto tempo fa Vittorio Feltri. Il dolore dell’operazione non gli ha impedito di rispettare tutti gli impegni lavorativi, che occupano le sue giornate. “Per me andare a lavorare non è un peso, come lo è per molti, anzi ci vado volentieri e la cosa mi diverte molto”, le sue parole in una intervista rilasciata al Symposium Podcast nei mesi scorsi, dove affrontò il tema della carriera e della sua ‘scalata’ professionale.

“Tutti fanno finta di disprezzare i soldi, ma sono la base di tutto, ti consentono di vivere alla meno peggio rispetto a chi soffre sul serio e fa la battaglia quotidiana”, le parole di Vittorio Feltri. Tutti temi che verranno approfonditi ulteriormente nel salotto della Fagnani, in una intervista che si preannuncia interessantissima.