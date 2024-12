Yasmine Carrisi, Brigitta Cazzato e Albano Carrisi Jr. sono i figli di Loredana Lecciso. Proprio ai suoi ‘cuccioli’, la showgirl ha recentemente dedicato un pensiero, in una intervista rilasciata al magazine Oggi. Un pensiero che parte dal rimpianto di non aver dedicato loro il tempo che avrebbe voluto. Con la maturità si acquisisce una consapevolezza diversa e oggi Loredana Lecciso riconosce che l’esposizione mediatica non l’ha aiutata nel suo ruolo di mamma e moglie di Al Bano.

Tante le critiche con cui ha dovuto fare i conti, ma anche molti progetti professionali a cui dedicarsi o declinare a malincuore. “Molti anni fa rifiutai anche la conduzione di un programma quotidiano su Rai 1 perché avrei dovuto trasferirmi a Roma e lasciare i bambini”, ha confessato al settimanale. “Non me la sono sentita”, ammette ancora la Lecciso spiegando che ora “sono grandi e autonomi” e che ha “nuovi progetti” con cui tornare in pista.

L’amore di Loredana Lecciso per i suoi tre figli: dalla primogenita Brigitta Cazzato ad Albano Carrisi Jr.

“È probabile che mi rivediate: io e mia figlia Jasmine potremmo farvi una sorpresa”, ha detto Loredana Lecciso parlando di futuro. La figlia Yasmine Carrisi, dunque sta provando a farsi strada nel mondo dello spettacolo, mentre Albano Carrisi Jr preferisce studiare e un domani sogna di gestire l’azienda vinicola di famiglia.

Brigitta Cazzato, invece, è la primogenita di Loredana, nata dalla storia d’amore con Fabio Cazzato e oggi vive in Africa. Insomma, tutti i figli sembrano aver trovato la loro strada e ascoltato le proprie vocazioni. Mamma Loredana non potrebbe essere più felice per loro, anche se – come lei stessa ha ammesso – se tornasse indietro passerebbe ancora più tempo con tutti loro. D’altronde “i figli… so’ pezzi ‘e core”.

