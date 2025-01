Zeudi Di Palma e Javier Martinez, nuova coppia o strategia al Grande Fratello?

La notte trascorsa insieme da Zeudi Di Palma e Javier Martinez sotto le coperte al Grande Fratello ha scatenato pareri contrastanti da parte del web. Mentre c’è chi si chiede se possa essere proprio la modella campana la donna che farà capitolare Javier – dopo Shaila Gatta, Helena Prestes e Chiara Cainelli -, tanti trovano in questa possibile coppia più strategia che verità. Il fatto che questo interesse sia nato da un momento all’altro, e dopo le ultime vicende che hanno avuto protagonisti Helena da una parte e Shaila e Lorenzo dall’altra, ha destato non pochi sospetti.

Sul web tanti telespettatori del Grande Fratello hanno manifestato il loro dissenso di fronte alle immagini dei due a letto insieme, non credendo alla veridicità di questo interesse. “L’ennesimo teatrino creato a tavolino? Bastaaaaaaa!” ha scritto su Instagram Filippo Nardi, noto ex concorrente del Grande Fratello. E, come lui, molti altri fan del reality.

Web attacca Zeudi e Javier: fiume di critiche dopo la notte insieme

C’è chi infatti scrive: “E noi dovremmo credere a questa pagliacciata? Questa ragazza pur di arrivare ha studiato tutto dall’esterno e entrando sapeva dove colpire!”, accusando dunque Zeudi, Chi, invece, attacca Javier, scrivendo: “La vera farfallina della casa Javier! Quanto sei ridicolo e falso”. L’idea della maggioranza sembra, dunque, essere a sfavore di questa possibile coppia. Colpa degli vari avvicinamenti che i due hanno avuto nei confronti di altri coinquilini nel corso delle precedenti settimane, per il web troppo repentini e senza alcuna continuità. Da qui, l’idea di una possibile strategia messa in piedi da Zeudi e Javier per ottenere ancor più visibilità nel programma, magari ‘oscurando’ qualcun altro che, finora, di visibilità ne ha avuta davvero tanta.