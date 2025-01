Zeudi Di Palma ha un debole per Javier Martinez al Grande Fratello 2024?

Nella casa del Grande Fratello 2024 i giochi si fanno sempre più interessante e anche le dinamiche sentimentali stanno assumendo sembianze molto curiose per i telespettatori. Nelle ultime ore è andata in scena nel reality una confessione della modella Zeudi Di Palma, che ha raccontato del suo interesse per il pallavolista argentino Javier Martinez, che non le è stato indifferente fin dal suo ingresso nella Casa. Parlando con Maxime e Amanda Lecciso, Zeudi Di Palma ha rivelato: “Mi piaceva un po’ Javier però è deviata subito la cosa perché con la situazione di Alfonso e Federica… Helena me l’ha chiesto i primi giorni ed io le avevo detto di no”.

Zeudi si era già lasciata andare a questa confessione anche con l’amica Helena Prestes, che non avrebbe preso nel migliore dei modi la confessione choc, a rivelarlo è stata Pamela Petrarolo, tornata nella casa del Grande Fratello 2024 più scatenata che mai: “Lei lo sta capendo, ad Helena non è piaciuta questa cosa. Nella clip ha detto che le piaceva Javier e non le piaceva nessuna donna”.

Zeudi Di Palma e il rapporto con Helena Prestes: l’affondo di Pamela Petrarolo

A sganciare un’altra bomba ci ha pensato la ex componente delle Non è la Rai, Pamela Petrarolo, che si è detta certa del fatto che quella tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes non sia in realtà un’amicizia, ma qualcosa di diverso: “Per me a Zeudi di Helena non frega niente, lei ha visto tutto fuori e l’ha puntata… questo è quello che penso io. Non penso che ci sia nessun tipo di sentimento anche perché altrimenti non ti baci Alfonso” ha confessato la gieffina sulla compagna di gioco.

I legami che Zeudi Di Palma sta cercando di costruire nella casa del Grande Fratello dunque sono puramente strategici oppure i sentimenti della modella sono reali? Il dubbio scatenato da Pamela Petrarolo ha attirato l’attenzione dei telespettatori del reality Mediaset.