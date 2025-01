Helena Prestes e il ritorno sui social

Helena Prestes, dopo essere stata un’indiscussa protagonista del Grande Fratello, è tornata ufficialmente alla sua vita. La modella brasiliana ha riabbracciato la sorella e il nipotino ed è tornato ufficialmente sui social. Oltre ad aver pubblicato un video in cui, tra le lacrime, saluta i fan, Helena ha cominciato a lasciare like a vari post. Alcune mosse social della Prestes sono apparse un po’ ambigue agli occhi del popolo del web che non ha ancora compreso a chi sia effettivamente interessata la modella.

Grande Fratello, Luca Calvani ha sentito Helena Prestes dopo l'eliminazione?/ Rivelazione fa scattare censura

All’interno della casa del Grande Fratello, infatti, Helena si è avvicinata molto a Javier Martinez con cui ha trascorso molto tempo scambiandosi abbracci e sguardi. L’arrivo nella casa di Zeudi Di Palma, poi, ha cambiato leggermente le cose. La modella brasiliana e l’ex Miss Italia, infatti, hanno trascorso tanto tempo insieme e tra loro c’è stato anche un bacio. Entrambi i rapporti hanno scatenato l’entusiasmo del popolo del web, ma anche una spaccatura tra chi vorrebbe Helena in coppia con Javier e chi, invece, vorrebbe vederla con Zeudi. Proprio a tal proposito, le mosse social di Helena sembrano ambigue.

Grande Fratello, eliminazione Helena pilotata dagli autori?/ La risposta è semplice (e c'entrano i suoi fan)

Helena Prestes tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma

In attesa di arrivare nello studio del Grande Fratello per raccontare la propria avventura e, forse, di tornare nella casa per gli ultimi confronti, Helena Prestes è tornata sui social lasciando like sia ai contenuti Zelena ovvero a quelli dedicati al suo rapporto con Zeudi sia a contenuti “Helevier“, la pseudo coppia formata da lei e Javier Martinez.

La Prestes, inoltre, ha anche risposto con varie emoticon ai video in cui è stata taggata e nei quali appare, alternativamente, in compagnia di Zeudi e di Javier. Dalle mosse social, dunque, sembrerebbe che quello della Prestes sia un semplice affetto nei confronti del pallavolista argentino e dell’ex Miss Italia che potrà riabbracciare quando entrambi usciranno dalla casa più spiata d’Italia.

Errore percentuali Grande Fratello, in arrivo televoto flash?/ La battaglia infondata delle fan di Helena