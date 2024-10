Nina Zilli è una delle concorrenti partecipanti alla nuova edizione di Ballando con le Stelle 2024, programma tv condotto da Milly Carlucci che viene trasmesso ogni sabato sera. Nina Zilli è un’importante cantante italiana, abile a farsi conoscere per vari generi e con vari ruoli negli ultimi anni. Andiamo a conoscere meglio chi è Nina Zilli e di cosa si occupa in particolare.

Nina Zilli è lo pseudonimo di Maria Chiara Fraschetta ed è nata il 2 Febbraio 1980 a Piacenza. Il suo genere musicale riesce a spaziare tra soul, pop e jazz ed ha avuto una carriera musicale decollata in breve tempo. L’abbiamo vista per la prima volta nel 2009 a Sanremo, nelle Giovani Proposte, e in molti notano il suo talento e la sua bellissima voce.

Nel 2010 partecipa insieme a Giuliano Palma con il brano ’50 Mila’ e i due hanno un grandissimo successo. Nel 2012 partecipa all’Eurovision che per l’occasione si tiene a Baku, in Azerbaijan. Nina è una cantautrice di livello e negli anni è riuscita a mostrare il suo talento e differenziarsi in diverse occasioni dalle sue colleghe. In queste settimane è una delle protagoniste di Ballando con le Stelle, il suo partner nel ballo è Pasquale La Rocca.

Nina Zilli e il piccolo caso riguardo la nascita di Anna Blue

Non tutti sanno però che l’adolescenza di Nina Zilli non è stata semplice ed anzi lei ha avuto a che fare con il bullismo. La donna era piena di insicurezze nella sua giovinezza ed ha confessato di non sentirsi apprezzata con i compagni che spesso effettuavano battutine sul suo aspetto fisico. Negli anni la situazione è cambiata e la donna si è presa le sue rivincite. In un ricordo riportato da Fanpage Nina affermò:

“Ho capito che non ero più il piccolo brutto anatroccolo delle medie, grassa e con la ferraglia in bocca, quelli per me sono stati anni di crudeltà vera. Dopo quell’esperienza posso dire che me ne frego dei commenti su Internet di persone che si nascondono online dietro un nome di un nickname…”, e Nina è apparsa piuttosto solida da questo punto di vista.

Per quel che riguarda la vita privata Nina Zilli è stata per anni fidanzata con il cantante Neffa e ora ha trovato l’amore invece con un altro cantante, il rapper Daniele Lazzarin, in arte Danti. I due hanno annunciato a Giugno 2023 la nascita della prima figlia Anna Blue e anche su questa cosa è esploso un piccolo caso. Ad annunciare la notizia che Nina fosse incinta fu infatti Bigio in diretta tv, creando un piccolo caso con la cantante: “Ci rimasi male, soprattutto visto i paparazzi fuori casa mia poco dopo”, poi il caso è rientrato.