Abito matrimonio Federico Chiesa e Lucia Bramani/ Nessuno spoiler, ma un piccolo indizio…

Non c’è matrimonio senza abito giusto per l’occasione; si corre, si organizza, ma l’outfit non sarà stato per nulla secondario anche per Federico Chiesa e la fidanzata Lucia Bramani che quest’oggi – 20 luglio 2024 – celebrano le nozze in Toscana dopo quasi 3 anni di fidanzamento. L’abito dello sposa e della sposa attirano sempre grande curiosità, soprattutto quando si tratta di personaggi famosi: vediamo dunque cosa sappiamo su quelle che sono state le scelte dei due neo sposi.

Per quanto riguarda l’abito di Federica Chiesa per il matrimonio con la fidanzata Lucia Bramani purtroppo bisogna andare di immaginazione, poche informazioni trapelando dal profilo social del calciatore che su questi temi, a prescindere dal velo di mistero che spesso riguarda tale lieto evento, difficilmente si espone a spoiler o dettagli. Dunque, si ipotizza una scelta che vada sul classico sia dal punto di vista dello stile che cromatico.

Lucia Bramani, tutto tace sull’abito per il matrimonio con Federico Chiesa

Discorso simile per Lucia Bramani: per il matrimonio con Federico Chiesa tutto tace sul tema abito. L’influencer e modella, che spesso ha a che fare proprio con il campo dell’abbigliamento, questa volta ha deciso di non lasciarsi andare a spoiler. Un antipasto dell’abito per il matrimonio sembrava poter essere l’ultimo post pubblicato sui social: una foto con vestito bianco – non da nozze – in riva al mare con uno splendido tramonto. Potrebbe essere qualcosa di simile da indossare per i festeggiamenti successivi al rito, ma certamente non uno spoiler ‘goloso’ per quello che sarà il rito religioso. Dunque, dovremo attendere i primi scatti per scoprire l’abito del matrimonio di Federico Chiesa e la fidanzata Lucia Bramani.











