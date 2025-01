Sono stati anni per certi versi turbolenti, arrivati fino alle aule di tribulane in un certo senso esausti di quei dissidi del passato. Dopo 8 anni, per la prima volta insieme in un salotto televisivo, dopo il verdetto dei giudici Adriana Volpe e Giancarlo Magalli danno vita ad una vera e propria reunion oggi a La Volta Buona. Un siparietto che ha chiaramente attirato l’attenzione dopo i trascorsi che ormai sembrano oltremodo superati.

E’ stata Adriana Volpe a commentare per prima la reunion con Giancarlo Magalli: “Come mi sento adesso? Leggera, diciamo che ormai i tribunali hanno detto quello che hanno detto, sono felicissima, la situazione è chiara a tutti”. Prende poi la parola il conduttore incalzato sul rapporto di oggi dopo le udienze e i dissidi di anni fa. “Oggi va tutto bene, aspettiamo di lavorare insieme; l’abbiamo detto che se capita un programma lo facciamo ma nessuno, per ora, ce l’ha proposto”. Una rivelazione non da poco da parte di Giancarlo Magalli, che ha poi aggiunto: “Addirittura mia figlia ha scritto un format cucito su noi due, ma per ora…”.

Dunque, sfumate le diatribe e chiuse le querelle giuridiche, Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sarebbero pronti – dopo la reunion di oggi a La Volta Buona – a lavorare nuovamente insieme. A rendere toccante l’atmosfera del momento ci ha poi pensato Marcello Cirillo che con loro ha condiviso diversi anni a I Fatti Vostri. Il conduttore si è dunque unito alla reunion con un videomessaggio dedicato ad entrambi: “Sono felice di vedervi insieme dopo tanto tempo… C’è stato qualcosa che si è rotto però le grandi storie cosa insegnano: dopo una grande guerra c’è anche una grande pace. Voi finalmente avete capito quali sono le cose importanti e anche io ho imparato qualcosa da tutto quello che è successo…”.