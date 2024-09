E’ stato fermato il 16enne verso cui vi erano i forti sospetti che fosse stato lui il criminale che ha ridotto in fin di vita un vicino di casa, massacrandolo di botte con una mazza da baseball in quel di Cesano Maderno, nota località della provincia di Monza. Come ricorda il Corriere della Sera, ad avere la peggio è stato un imprenditore di anni 60 che ora versa in condizioni gravissime in ospedale. L’episodio si era verificato martedì sera, quando il 16enne era appunto sceso in garage armato di mazza da baseball, sorprendendo il poveretto. Il minorenne si è quindi scagliato con rabbia sul brianzolo, ferendolo con colpi alla testa e lasciandolo poi esanime a terra.

Stando a quanto scrive il quotidiano di via Solferino, il 16enne è un ragazzo italiano ed è stato arrestato dai carabinieri del comando di Monza, su ordine della procura dei minori brianzola. In base a quanto emerso il 16enne abiterebbe non troppo distante dalla zona del pestaggio, il condominio di via Friuli a Cesano Maderno, e a confermare il folle gesto il fatto che nella sua stanza sono stati trovati degli abiti sporchi del sangue della vittima, quasi sicuramente quelli che indossava durante l’aggressione, e che sono stati sequestrati dagli inquirenti.

AGGRESSIONE CESANO MADERNO, FERMATO 16ENNE: 60ENNE IN PROGNOSI RISERVATA

A seguito della perquisizione è stata scoperta anche della marijuana, anch’esse requisiti dalle forze dell’ordine. Una volta accertato che fosse stato lui il responsabile, il 16enne di Cesano Moderno è stato portato presso l’istituto penale per minori con l’accusa di tentato omicidio.

I fatti, come detto sopra, risalgono a martedì sera quando alcuni vicini hanno trovato appunto il 60enne imprenditore brianzolo per terra in condizioni molto gravi: è stata quindi chiamata l’ambulanza e dopo una prima stabilizzazione l’uomo è stato portato in ospedale al San Gerardo di Monza dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Il 60enne è stato picchiato con una mazza da baseball in acciaio, arma lasciata sul luogo dell’aggressione.

