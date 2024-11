Il famosissimo ed amatissimo Al Bano è stato tra gli ospiti della diretta di oggi di Verissimo dove ha presentato – quasi ovviamente – il suo nuovissimo libro autobiografico ‘Il sole dentro‘ poco prima di sottoporsi alla sempre classica intervista (talvolta strappa lacrime) di Silvia Toffanin su vita privata e carriera: un lungo racconto che mette nero su bianco la lunghissima vita di uno dei più amati cantanti italiani, partendo da quando conobbe – a due anni – per la prima volta suo padre tornato dalla guerra; per arrivare fino alla scomparsa della figlia Ylenia.

Partendo dal padre, Al Bano ci tiene a descriverlo come una persona “vera, come un papà deve essere”, anche se confessa che non sono mai andati d’accordo sulla sua carriera: “Lui – racconta – ero da braccia per l’agricoltura e mi metteva sempre in allarme con grande determinazione“, riuscendo così a preparalo “per la non paura della vita” aiutandolo a “vincere ogni tipo di paura“. Ai suoi genitori Al Bano non nasconde di dovere moltissimo, rivendicando con fierezza che con i primissimi guadagni importanti “gli comprai subito un trattore” riuscendo “finalmente a rendere papà orgoglioso” ripagandolo “dell’amore incredibile che mi ha dato”.

Al Bano: “La scomparsa di Ylenia è stata una tragedia”

A Cellino – dove vivevano i suoi genitori – Al Bano ci tornò solamente grazie a Romina Power con la quel ricorda con fierezza di aver avuto “dei figli meravigliosi”: un argomento che riporta immediatamente l’artista alla tristissima vicenda collegata a Ylenia che venne al mondo in un momento in cui lui si trovava lontano da casa, scoprendo solamente al telefono di essere diventato padre, “un’emozione veramente fortissima che mi ha fatto capire cosa significa quando viene al mondo il tuo primo figlio” descrivendolo un vero e proprio “Natale”.

“Ero a Brescia – racconta Al Bano – e guidai tutta la notte per conoscere mia figlia” con la quale rivendica di aver avuto un rapporto “straordinario” fino a quel maledetto viaggio in Sud America dal quale non tornò mai più: seppur ad oggi Romina Power non creda all’ipotesi che sia morta, il cantante rivendica per l’ennesima volta che dal conto suo è sempre stato certo della sua morte, in una tragedia “di quelle che non passano mai. Era fantastica e oggi me la immagino che passeggia lassù con mia madre, mio padre, con Madre Teresa di Calcutta”.

Una sparizione che fu alla base della fine del rapporto tra Al Bano e Romina Power, portandolo qualche anno più tardi a conoscere Loredana Lecciso in un “momento veramente speciale” perché “me la trovavo ovunque andavo con il suo sorriso che era una primavera e sentivo che stavo reinventando la mia vita” dandole un vero e proprio – oltre che nuovo – “punto di inizio”.