Aldo Cazzullo, il giornalista ha riabbracciato la fede: il toccante racconto

Tra gli ospiti de La confessione nell’access prime time troveremo anche il noto giornalista Aldo Cazzullo, una delle penne italiane più importanti, capace di dedicare la sua vita alla cultura e al giornalismo. Originario di Alba, il giornalista ha dato il via alla sua carriera come praticante lavorando per La Stampa, quotidiano per il quale ha poi lavorato quindici anni, prima di passare al Corriere della sera dopo il suo trasferimento a Roma, ha seguito molto degli eventi nazionali e internazionali, lavorando a sei edizioni delle Olimpiadi e altrettanti Mondiali di calcio.

Nel corso di una intervista concessa a La volta buona, trasmissione condotta da Caterina Balivo su Rai1, ha raccontato il suo rapporto ritrovato con la fede: “La mia fede prima di un curioso fatto era un po’ andata perduta, l’ho ritrovata leggendo un po’ la bibbia” ha confessato il giornalista nel salotto del primo canale.

Aldo Cazzullo e la curiosa esperienza vissuta dal padre

A riavvicinare sensibilmente Aldo Cazzullo alla fede è stato un evento ai limiti del paranormale, che il giornalista ha raccontato durante un intervento a La volta buona da Caterina Balivo. Una sorta di esperienza premorte vissuta dal padre del giornalista in prima persona:

“Mio padre stava morendo, poi si è ripreso, ha avuto un’esperienza premorte, ha ritrovato suo papà, mi disse che l’aldilà esisteva, ne era convinto, vorrei che l’anima di mio padre e quella delle altre persone possano risplendere” ha rivelato Aldo Cazzullo a La volta buona chioccando ovviamente i presenti con queste sue parole. Un momento surreale, ma che è stato vissuto in maniera interessante e costruttiva dallo stesso giornalista, che ha confessato a quel punto di aver riabbracciato la fede grazie anche all’accaduto. E proprio insieme al padre il noto giornalista ha rivelato di aver letto la Bibbia prima della sua scomparsa, altro evento che sicuramente ha contribuito a riavvicinare Aldo Cazzullo alla Chiesa e tutto quello che ne concerne.

