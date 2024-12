Paola Ferrari, chi è il marito Marco Di Benedetti: il loro amore lungo 30 anni e i due figli

Si chiama Marco De Benedetti il marito di Paola Ferrari, ospite questa sera, 23 dicembre, a Storie di donne al bivio con Monica Setta. La giornalista sportiva ha conosciuto Marco nel 1993, per poi convolare a nozze nel 1997. Insieme, hanno costruito una famiglia con due figli, Alessandro e Virginia, nati rispettivamente nel 1999 e nel 2000. Ma chi è l’uomo che da ormai 30 anni è al fianco della Ferrari?

Marco De Benedetti, nato a Torino nel 1962, è figlio del noto imprenditore Carlo De Benedetti e ha seguito le orme del padre nel mondo degli affari. Dopo una solida formazione all’estero e numerose esperienze internazionali, ha costruito una carriera di successo che lo ha portato a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato di Telecom Italia. Attualmente, è presidente del gruppo editoriale GEDI, una posizione che gli è stata affidata dal padre nel 2017. Paola Ferrari ha sempre parlato apertamente del rapporto complicato con il suocero, Carlo De Benedetti, che fin dall’inizio non ha visto di buon occhio la relazione con suo figlio Marco. Le tensioni tra i due sono state spesso alimentate dalle divergenze politiche: Paola è sempre stata schierata a destra, mentre Carlo ha posizioni di sinistra. Nonostante il lungo matrimonio tra Paola e Marco, il noto imprenditore ha persino escluso la nuora dalla festa per il suo 90esimo compleanno.

Paola Ferrari, l’amore con il marito Marco Di Benedetti: Alba Parietti “cupido” e il periodo di crisi

Paola Ferrari e Marco De Benedetti stanno insieme da 30 anni, e il merito del loro incontro va tutto ad Alba Parietti. La showgirl, grande amica di Paola, fece da “cupido” nel 1993, convincendola a prendere parte ad una cena dove c’era anche Marco. “Non volevo andare, mi ha tirata fuori dalla vasca da bagno”, ha raccontato la giornalista al Corriere della Sera. Tra i due è scattata subito la scintilla e, dopo appena quattro mesi, Marco le ha chiesto di sposarlo, facendo di tutto per conquistarla. Ironia della sorte, anni dopo, proprio Alba Parietti è stata protagonista di un momento di crisi nella loro relazione.

Nel 2023, Paola Ferrari è stata paparazzata diverse volte in compagnia di un altro uomo, prima a Roma e poi durante una vacanza a Ibiza. In entrambe le occasioni, al suo fianco c’era sempre l’amica Alba Parietti. Successivamente, durante un intervento su Rai 2, la giornalista aveva attribuito le tensioni nel suo matrimonio con Marco De Benedetti alla vendita del gruppo GEDI, una decisione alla quale lei si era opposta per tutelare l’eredità dei figli. A complicare la situazione, ci sono stati anche i difficili rapporti tra Paola e la famiglia De Benedetti, in particolare con il suocero Carlo. Nonostante tutto, però, la Ferrari ha dichiarato durante l’intervista a Storie di donne al bivio di amare Marco, confermando che i due sono ancora felicemente sposati.