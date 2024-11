Alessandro Egger è uno dei concorrenti della nuova edizione della trasmissione La Talpa, programma che d’ora in poi andrà in scena ogni lunedi e che vedremo ora in prima serata sulle reti Mediaset. La Talpa torna dopo quasi vent’anni di assenza e ora c’è curiosità per la conduzione della giornalista Diletta Leotta e tanto altro.

Alessandro Egger, La Talpa/ Dalle accuse di Marina La Rosa alla lite con Gilles Rocca

Per quel che riguarda Alessandro Egger sappiamo che è nato nel 1991 a Belgrado ed ha lasciato il paese a causa della guerra a soli 6 anni. E’ diventato famoso da giovanissimo in quanto ricordiamo il suo volto come protagonista nella famosa pubblicità delle barrette Kinder. Per anni quindi lo abbiamo visto ovunque, dalla tv agli scaffali dei supermercati e tutti gli italiani lo ricordano.

Pagelle La Talpa, 1a puntata/ Alessandro Egger e Gilles Rocca protagonisti. Diletta Leotta promossa

Ora Alessandro Egger ha intrapreso tutta un’altra carriera in quanto è un modello e un attore di fama internazionale. Negli anni ha lavorato con brand del calibro di Versace, Dolce e Gabbana o Calvin Klein e nel 2019 è stato premiato da una rivista come Modello dell’anno. La sua figura è molto riconosciuta nel mondo della moda anche se la sua carriera non si limita solamente a questo.

Alessandro Egger, moda e non solo: le ultime sul modello serbo

Oltre alla moda abbiamo visto Alessandro prendere parte a serie tv come quella in Disney Channel Alex e Co., ma oltre a questo ha preso parte ad altri show televisivi. La Talpa non è il suo primo reality in quanto nel 2017 ha partecipato a Pechino Express mentre nel 2022 è stato uno dei concorrenti della trasmissione di Milly Carlucci Ballando con le Stelle.

Chi è Alessandro Egger concorrente La Talpa 2024/ Dalla pubblicità della Kinder fino a Ballando con le Stelle

Per quel che riguarda la vita privata Alessandro Egger è fidanzato ormai da oltre 6 anni con la modella rumena Madalina Doroftei ed i due convivono da tempo. Nel 2023 l’uomo ha postato sui social una foto della ragazza con l’anello al dito e la didascalia ‘Mi ha detto si’, al momento non ci sono foto di matrimoni e tutto lascia presupporre che presto potrebbe esserci il lieto avvenimento anche se non ci sono ancora date.

Più volte nelle interviste Alessandro è parso innamorato pazzo della compagna che ha definito come ‘una compagna che è la mia migliore amica nonchè musa e la mia confidente’. Alessandro ha spiegato: “Quando siamo al lavoro non ci comportiamo come fidanzati, vige il principio della professionalità e le persone non si accorgono nemmeno che stiamo insieme”. Madalina Doroftei è laureata in ingegneria oltre al lavoro di modella e recentemente ha fatto una apparizione nel film House of Gucci.