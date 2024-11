Alessandro Egger è uno dei concorrenti della trasmissione La Talpa, nuovo format che andrà in onda lunedi 18 Novembre 2024 e che vede la conduzione di Diletta Leotta. Alessandro è uscito in tv fin da piccolo, lui è infatti noto come il piccolo bambino che vedeva sulla copertina delle Barrette Kinder ma anche dopo ha deciso di continuare in questo mondo. Alessandro non ha avuto un’infanzia semplice, specialmente per il rapporto con i genitori.

Un rapporto difficile con entrambi i genitori e una figura chiave nell’infanzia del ragazzo è stata nonna Jasminka e lui ha ricordato – quando era concorrente a Ballando con le Stelle – le sue difficoltà: “La mia infanzia è stata diversa da quella classica, l’ho vissuta divisa tra Serbia e Italia, ma ero un bambino allegro. Volevo solo amore ed affetto, un pò come tutti”.

In primis Alessandro Egger ha avuto grosse difficoltà con il padre, praticamente sempre assente e un uomo che di fatto non ha mai realmente contato nella sua vita. Lui raccontò tempo fa: “L’ho visto solo una volta, tra noi non ci sono mai stati realmente rapporti”, poi la chiosa finale con Alessandro che ha chiarito: “Per me lui è uno sconosciuto”.

Alessandro Egger e il difficile rapporto con la madre

Alessandro Egger ha partecipato con la madre a Pechino Express nel 2017 ma col tempo i rapporti sono peggiorati e di molto. Lui a Ballando con le Stelle qualche tempo fa mise praticamente una pietra sulla loro relazione di madre e figlio e sentenziò: “Non mi piace parlare in maniera negativa di nessuno, ma il nostro rapporto non è esiste. Lei ha accettato di vivere senza di me, e io dopo tempo ho fatto lo stesso”.

Alessandro ha svelato di esser stato praticamente cacciato di casa a 17 anni con la madre che lo mise alla porta, stufa dei suoi comportamenti. La madre ha smentito però queste dichiarazioni del figlio ed ha detto semplicemente che il ragazzo stava vivendo un momento difficile della sua vita – tra scuola e lavoro – e lei voleva motivarlo. Ognuno la vede diversamente ma i rapporti non sono più quelli di prima.

Le cose sarebbero poi peggiorate – come riporta Gossipetv – in seguito alla morte di una bisnonna di Alessandro Egger e ci sarebbero state difficoltà tra madre e figlio. Sempre riguardo la questione economica la donna ha successivamente spiegato: “Non ha mai vissuto in strada come dice, io e la nonna abbiamo sempre pagato tutto. Poi lui è caparbio e ha iniziato a voler fare tutto da solo, ha fatto prima lo spazzino e poi si è affermato come modello”, ma i rapporti non sono più continuati.