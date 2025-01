Alessandro Rea è tra i protagonisti della nuova edizione di Io Canto Senior 2025,e durante la semifinale ha conquistato, ancora una volta, pubblico e giuria con due esibizione davvero travolgenti. Il concorrente prima si è esibito da solo sulle note di “Se bruciasse la città” di Massimo Ranieri e poi è tornato per un duetto esplosivo. Sulle note di “Jailhouse Rock”, Alessandro e Fausto Leali hanno letteralmente fatto impazzire la giuria composta da Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Claudio Amendola e tutto il pubblico in studio.

Un’esibizione che non è passata inosservata considerando anche il voto della giuria. Fabio Rovazzi ha votato anche nome di Claudio Amendola dicendo: “oramai è di casa, tranquillo sul palco. Un’esibizione magnifica, sempre bello ogni volta che sali coinvolgi tutti e questo non è da poco. E’ proprio la tua attitude, un’energia positiva di cui vogliamo dirti grazie e abbiamo deciso di darti 18”.

Alessandro Rea sarà il vincitore di Io Canto Senior 2025?

Le esibizioni di Alessandro Rea a Io Canto Senior 2025 hanno incontrato anche il plauso della giurate Iva Zanicchi e Orietta Berti che hanno commentato: “bello, possente, sei simpaticissimo, ti muovi benissimo. A noi sei piaciuto tantissimo e ti abbiamo dato 20 senza pensarci”. Con 38 punti totali, Alessandro si è conquistato uno dei posti disponibili per accedere alla finale di Io Canto Senior.

Che dire: Alessandro è sicuramente tra i concorrenti più apprezzati di questa nuova edizione di Io Canto Senior 2025, il talent show che celebre voci over 45 in una gara avvincente che però decreterà una solo vincitore a cui spetterà il montepremi finale di 30mila euro. Chissà che non possa essere proprio Alessandro a trionfare.

