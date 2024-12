Alma Manera, chi è la cantante: “Devo molto a Paolo Limiti”

Tra gli artisti che si esibiranno durante il Concerto di Natale in Vaticano troveremo anche Alma Manera, nota cantante e conduttrice pronta a fare tappa presso la santa sede ed esibirsi insieme a tanti colleghi celebri. Alma Manera è una performer molto apprezzata nel mondo dello spettacolo e deve gran parte del suo successo a Paolo Limiti, che notò il suo talento e non si fece troppi problemi a lanciarla nel mondo dello spettacolo:

“Se c’è un Paolo a cui professionalmente sono e sarò sempre riconoscente è lui, il grande Paolo Limiti. Anche se non sarebbe sbagliato dover dire grazie alla persona che si ama, non trovo nulla di male nel sostegno reciproco in una coppia, soprattutto quando c’è qualità professionale e si desidera costruire una famiglia insieme come nel caso mio e del mio compagno” ha rivelato Alma Manera nel corso di una intervista concessa a Il Fatto Quotidiano Magazine.

Alma Manera e le polemiche sul compagno Paolo Petrecca

Nel corso degli ultimi mesi la cantante e conduttrice è finita nel mirino, in quanto compagna di Paolo Petrecca, direttore di RaiNews24, si è vociferato infatti che il programma La notte di Radiouno sia stato inventato appositamente per lei. Questione che ha ovviamente scatenato la reazione della stessa Alma Manera, il cui nome è finito un po’ ovunque negli ultimi giorni: “Falso, i miei ingaggi non coincidono con la nascita della nostra storia d’amore, sono precedenti. Ma poi cosa dovrei farmi perdonare, mi scusi? Il mio primo contratto con la Rai risale al 2001” ha tuonato la cantante.

Alma Manera ha anche una figlia, Regina Amelie, messa al mondo con l’attore Ludovico Fremont, con il quale ha vissuto una storia d’amore poi naufragata e finita nel peggiore dei modi, con varie divergenze tra i due che non sono riusciti a conservare un rapporto ottimale.