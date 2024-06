Alvaro Morata quasi in lacrime per una sorpresa di sua moglie Alice Campello/ “Orgogliosa di te…”

Un Inizio roboante per la Spagna agli Europei 2024: pronti via e subito 3-0 ai danni della Croazia con un protagonista in particolare, Alvaro Morata. Il centravanti si è messo in evidenza in zona gol, segnando una delle tre reti; ma come al solito il suo contributo in fase offensiva è stato cruciale per l’intera gara a prescindere dal bottino personale. Domani le Furie Rosse saranno avversarie dell’Italia per una sfida che sicuramente regalerà spettacolo ai tifosi di entrambe le nazionali: nel frattempo, per Alvaro Morata è arrivato un regalo speciale da parte di sua moglie Alice Campello.

Alvaro Morata – come racconta il Corriere dello Sport – alla vigilia del match tra Spagna e Italia è stato intervistato dal quotidiano Marca e, per l’occasione, è arrivato un toccante messaggio di sua moglie Alice Campello. “Ti ho visto combattere molto in questi anni; goditi questo momento. Sei il capitano, non potrei essere più orgogliosa di te. Meriti tutto, se il più grande combattente che abbia mai conosciuto. Ogni volta che cadi, ti rialzi più forte”.

Alvaro Morata, quanta dolcezza per sua moglie Alice Campello e i figli: “Loro sanno cosa ho passato, sono qui grazie a loro…”

Come racconta il sito di informazione, Alvaro Morata è riuscito a fatica a trattenere l’emozione soprattutto quando sua moglie – Alice Campello – ha menzionato i figli: “Loro sono i più orgogliosi, ogni volta che ti vedono in campo dalla televisione piangono dall’emozione. Porterai molta gioia al tuo paese, ricorda quel bambino che sognava questo”. L’attaccante della Spagna ha nascosto con fatica gli occhi lucidi; un momento speciale quale gli Europei 2024 impreziosito da un regalo speciale da parte di una delle figure più importanti della sua vita, la moglie Alice Campello.

“Ho solo ascoltato quello che dicevano perchè se mi fossi concentrato a guardare i loro volti avrei sicuramente cominciato a piangere”, ha spiegato Alvaro Morata, fortemente e piacevolmente colpito dal toccante videomessaggio di sua moglie Alice Campello. Come riporta il Corriere della Sera, l’attaccante della Spagna ha poi concluso con parole di estrema gratitudine, affetto e soprattutto amore. “Mia moglie e i miei figli sanno cosa ho passato; senza di loro probabilmente non avrei giocato né la Champions League né gli Europei, non sarei nemmeno in nazionale”.











