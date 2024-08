Alvaro Morata ha voluto rilasciare altre dichiarazioni dopo la fine della relazione con Alice Campello. I due hanno avuto quattro figli e non hanno nascosto di aver passato un periodo molto difficile che li ha portati a pensare alla separazione. Negli ultimi giorni, però, emergono dichiarazioni della coppia che fanno pensare ad un riavvicinamento. È stata proprio Alice Campello a svelare che tra lei e Alvaro Morata c’è ancora amore, e che l’allontanamento è stato dovuto a continui litigi e alla forte depressione del calciatore rossonero.

In più, i due sono stati coinvolti da una tempesta mediatica con l’accusa di tradimento da parte di Alvaro Morata nei confronti della moglie, cosa prontamente smentita da entrambi i coniugi. La Campello si è particolarmente risentita di questa indiscrezione e ha pregato i fan di portare rispetto per questo momento difficile, lamentandosi di aver parlato troppo presto rispetto a quanto doveva. Nelle ultime ore, però, è stato proprio Alvaro Morata a rivelare altri dettagli su quanto sta succedendo e lo ha fatto in un’intervista a De Corazòn, una televisione spagnola con il giornalista Javier de Hoyos.

Alvaro Morata devastato dalla rottura: “Se torneremo insieme? Vi dico la verità”

Nella trasmissione spagnola, Alvaro Morata ha raccontato di essere devastato dopo la loro separazione, un gesto che lo ha profondamente distrutto dopo anni di amore. L’ex marito della Campello a poi giurato di non esserle mai stato infedele, ammettendo che Alice è la donna più importante della sua vita. Il calciatore ha poi svelato altri retroscena, come la mancata volontà della moglie di trasferirsi a Milano: “Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco”, spiega Alvaro Morata: “Nonostante visioni discordanti, il nostro rapporto resta ottimo per il benessere dei nostri quattro figli”.

E poi conclude smontando le speranze dei fan: “Non ci sarà alcun ripensamento”. L’attaccante rossonero esclude quindi di poter tornare come prima con l’influencer, e lo fa con la voce rotta dal pianto nella trasmissione spagnola, dicendo che la relazione è ufficialmente finita. Il calciatore ha voluto chiarire un punto lasciato in sospeso, perché la moglie Alice Campello aveva dichiarato che la separazione era stata annunciata troppo presto, lasciando così la speranza nei fan di rivederli insieme. La sua precisazione è stata dunque necessaria, dato che ultimamente le speculazioni sulla coppia corrono velocissime.