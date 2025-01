Quella di ieri 13 gennaio 2025 è stata una puntata molto difficile per Amanda Lecciso, che a fine diretta si è lasciata andare in un pianto disperato tra le braccia di Javier Martinez. La concorrente del Grande Fratello si è detta delusa dopo aver ascoltato quello che Jessica Morlacchi ha voluto dirle durante il corso della trasmissione. Non solo, la sorella della Lecciso si è anche detta molto triste per via dell’azione di Ilaria Galassi, che l’ha nominata inaspettatamente.

Anche se Amanda Lecciso ha spiegato di non essere adirata per via della nomination, ha svelato al pallavolista argentino di sentirsi molto sola nel reality, vicina solo a Luca e a Javier. Ora che è uscita Helena Prestes, oltretutto, si sente ancora più persa. In tutto ciò Javier Martinez l’ha abbracciata e le è stato vicino con parole di conforto offrendogli tutto il suo sostegno in questo momento difficile dopo l’eliminazione di una delle sue amiche più strette nella casa del Grande Fratello. Ma non è finita qui, dato che Ilaria Galassi si è accorta di quanto stava succedendo. L’ex Non è la Rai ha deciso dunque di intervenire andando a parlare con Amanda Lecciso.

Grande Fratello, Amanda Lecciso confessa tutto a Ilaria Galassi: “Non è stato semplice a causa di Jessica”

Ilaria Galassi ha notato che l’amica Amanda Lecciso stava piangendo accanto a Javier Martinez, e ha deciso dunque di avvicinarsi e capire cosa stava succedendo. La sorella di Loredana ha quindi spiegato tutto, raccontando che purtroppo nella casa del Grande Fratello ha avuto poche persone vicine, e pochissime le hanno chiesto “Come stai? Mi parli di te?” guardandola davvero negli occhi. “Spero che tu non ci sia rimasta male, ci siamo poco poco distaccate” ha risposto Ilaria Galassi alle parole di Amanda Lecciso, ricordandole che nonostante tutto lei è sempre stata molto sincera in ogni sua azione.

Amanda Lecciso le ha dunque risposto dicendole lei mai e poi mai l’avrebbe nominata (a differenza di quanto invece ha fatto la Galassi). “Avvicinarmi a te non era semplicissimo”, aggiunge poi rivolgendosi alla Non è la Rai, svelando che purtroppo per via della presenza di Jessica Morlacchi non è mai stato facile creare un legame. Alla fine dello sfogo, Stefania Orlando e Eva Grimaldi hanno raggiunto Amanda Lecciso, consolandola dopo aver visto le lacrime. Ora, non ci resta che sperare che Amanda riesca a ricostruire un legame con Ilaria Galassi e scoprire cosa succederà in futuro!