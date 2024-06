Veronica Peparini torna ad Amici 24 come prof di ballo?/ Rumor e possibili novità della prossima edizione

Veronica Peparini torna ad Amici 24? L’indiscrezione sulla prof di danza

Il pubblico di Amici 23 ha ancora nella mente e nel cuore la vittoria di Sarah Toscano, che poche settimane fa ha sollevato la coppia più ambita del talent nella puntata della finalissima. La macchina organizzativa del talent show di Maria De Filippi però non si arresta e, dopo la consueta pausa estiva, tornerà in moto in vista della nuova edizione in programma a partire da settembre. Intanto sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni sul cast di Amici 24, non tanto sui nuovi aspiranti allievi che si presenteranno ai casting (già aperti), quanto piuttosto sui professori che siederanno dietro le cattedre della scuola televisiva più celebre d’Italia.

Negli ultimi giorni, in particolare, è circolato il rumor su un presunto debutto nel ruolo di di prof di danza per Elena D’Amario, ex allieva del talent e ora ingaggiata come professionista del corpo di ballo. Ma Amici 2024 potrebbe registrare anche il tanto atteso ritorno di un’ex storica insegnante: Veronica Peparini.

Amici 24 tra rumors e novità: porte girevoli tra gli insegnanti di ballo?

Stando ad alcune indiscrezioni circolanti sul web e a quanto riportato da Blasting News, Veronica Peparini sarebbe in lizza per un ritorno ad Amici 24 come professoressa di danza. La ballerina e coreografa ha sapientemente ricoperto tale ruolo nel talent dal 2013 al 2022 ininterrottamente, per poi ritirarsi e dedicarsi a nuovi progetti professionali e di vita. Tra questi, la creazione di una famiglia al fianco del fidanzato Andreas Muller: sentimentalmente legati dal 2018, la coppia ha dato al mondo due splendide gemelle, Penelope e Ginevra, lo scorso marzo.

Dopo l’esperienza della maternità, la coreografa potrebbe dunque tornare nella scuola di Maria De Filippi ma conferme ufficiali, al momento, non sono ancora arrivate. Si prospetta però una piccola rivoluzione nel cast dei professori: oltre al papabile ritorno di Veronica Peparini e al possibile debutto di Elena D’Amario, si registrano alcune novità anche per quanto riguarda gli altri insegnanti di danza. Se l’inossidabile Alessandra Celentano dovrebbe essere confermata a tutti gli effetti, potrebbe invece arrivare l’addio per Raimondo Todaro e/o Emanuel Lo: cosa dovremo aspettarci dalla nuova edizione?











