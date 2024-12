Andrea Rizzoli è probabilmente il figlio meno conosciuto di Eleonora Giorgi, attrice che oggi sta facendo molto parlare di sè per un tumore al pancreas che l’ha colpita nel 2023. Solitamente, al nome della donna vediamo accostato quello di Paolo Ciavarro, marito di Clizia Incorvaia. Eppure, anche Andrea Rizzoli è figlio dell’attrice, nato da un matrimonio con il famoso editore Angelo Rizzoli. Dal marito, Eleonora Giorgi si è separata nel 1984. Anche Andrea ha voluto portare avanti la passione del padre, dedicandosi al cinema e soprattutto, alla produzione cinematografica.

Nel corso degli anni è sempre stato lontano dai riflettori fino a che si è sposato con Alice Bellagamba, famosa per essere stata una delle ballerine più brave del programma Amici di Maria De Filippi. I due si sono sposarti nel 2014 e in molti ricordano la loro splendida cerimonia, comprese le dichiarazioni di Andrea Rizzoli che aveva definito la moglie come la donna perfetta della sua vita. Eppure, appena dopo i fiori d’arancio tutto si è spento in un battibaleno. Tornati dalla luna di miele hanno avuto dei diverbi, che li hanno portati poi ad allontanarsi.

La prima confessione sulla fine del rapporto è arrivata dalla stessa Alice Bellagamba che sin da subito si è mostrata piuttosto decisa a troncare la relazione: “La crisi è iniziata da me, poco dopo una spensierata luna di miele in Sri Lanka. Sentivo di non stare bene” ha dichiarato l’ex moglie di Andrea Rizzoli. La donna ha continuato, dicendo di aver pensato di lasciarlo il prima possibile piuttosto che quando sarebbero arrivati dei figli. Una decisione sofferta per la quale è stata scartata ogni ipotesi di tradimento: “Semplicemente non provavo più nulla, se non stima e affetto“.

Dopo la fine del matrimonio con Andrea Rizzoli, Alice Bellagamba è tornata a vivere con i suoi genitori nelle Marche a Jesi per guarire dalla sofferenza delle nozze finite così presto. Non sono mancati i sensi di colpa: “tutto era diventato pesante, trovavo difficile anche alzarmi dal letto e andare a fare la spesa“, ha raccontato Alice Bellagamba, che dopo un po’ di tempo e un percorso dallo psicoterapeuta, è riuscita a rifiorire e oggi lavora come insegnante nell’accademia di Kledi, anche lui ex ballerino professionista della scuola di Amici.