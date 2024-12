Angelo Madonia, chi è il compagno di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli questa sera potrebbe fare ritorno in quella che per alcuni anni è stata la sua casa televisiva: il Grande Fratello. L’autrice tv, che è stata opinionista del reality per due edizioni consecutive, pochi giorni fa in una diretta Instagram ha sorpreso i suoi followers con una rivelazione inaspettata: “Lunedì ci vado… No, scherzo, vado a trovare”, le sue parole in riferimento ad un suo possibile ritorno nella puntata di questa sera, lunedì 16 dicembre 2024, pur non essendo chiaro se sarà semplice ospite o avrà un ruolo più preciso.

L’ex opinionista resta dunque sotto i riflettori che nell’ultimo periodo sono rimasti spesso accesi su di lei, dall’intervista a Belve all’addio (con polemiche) del compagno Angelo Madonia a Ballando con le stelle 2024. Lei è un’imprenditrice e autrice televisiva, lui invece è un ballerino e coreografo, originario di Palermo e classe 1984, che è diventato maestro del dance show di Rai 1 nel 2022. Proprio in quell’edizione fu insegnante di Ema Stokholma, sua ex fidanzata: dopo il feeling scattato in pista e il successivo fidanzamento, la coppia alla fine prese strade separate.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno ancora insieme? I rumors sulla crisi

Angelo Madonia è ora invece fidanzato con Sonia Bruganelli, sebbene entrambi abbiano preferito non sbilanciarsi molto in dichiarazioni pubbliche, preservando al momento il proprio rapporto. Nella recente intervista rilasciata a Belve, l’ex opinionista del Grande Fratello ha rivelato: “Quest’uomo si è avvicinato a me, e si è preso una serie di strali e quindi mi impongo di fare quello che non abbiamo fatto con Paolo: tutelare il rapporto. Io sto bene perché non dipendo più da un’altra persona ma da come sto io”.

Il fidanzamento con il ballerino arriva dopo la separazione dall’ex marito Paolo Bonolis: la coppia ha conservato un ottimo rapporto per il bene della loro famiglia e dei figli, ma è da escludere un ritorno di fiamma. Anche se nell’ultimo periodo Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono finiti al centro di voci di una presunta crisi, mai realmente confermate o smentite dai diretti interessati: il loro rapporto è sempre molto chiacchierato, ci saranno nuovi sviluppi riguardo la loro liaison sentimentale?