Oggi è protagonista indiscussa a Ballando con le stelle 2024, forse tra le sorprese più inattese guardando al cast di questa edizione: stiamo parlando di Anna Lou Castoldi, ospite oggi di Caterina Balivo a La Volta Buona. La figlia di Asia Argento e Morgan inizia la chiacchierata nello studio di Rai Uno partendo dal tema del bullismo, purtroppo subito in prima persona per una bravata fatta a soli 16 anni; troppo poco per meritare un trattamento mediatico oltremodo eccessivo.

“Quello che ho subito dopo il ‘caso’ della scritta in un autobus? Ho subito cyberbullismo in quel periodo, tanti articoli diffamatori dove mi auguravano anche la morte”. Inizia così Anna Lou Castoldi, per poi spiegare: “Mi consideravano come esempio massimo di cosa può essere un giovane; io ammetto di aver sbagliato, ma quello che ho subito… Le persone non si rendono conto che dietro quell’atto c’era una ragazza giovane; bisogna stare attenti a ciò che si dice, magari non si ha sempre qualcuno con cui parlare”. Anna Lou Castoldi è però riuscita a superare quel momento difficile, soprattutto grazie ai suoi affetti più cari: “Come ho superato quel momento? Innanzitutto mi sono presa una pausa dai social, era diventato un posto per nulla sicuro per me. Poi, sono rimasta con le persone di cui mi fidavo di più; uscivo di meno ma passavo il tempo con amici e familiari attendendo che calasse questo ‘caso’ mediatico. Alla fine ne sono uscita tranquillamente ma sul momento non è stato semplice; chiaramente, se non si è soli ce la puoi fare”.

Anna Lou Castoldi e l’esperienza a Ballando con le stelle 2024.

Proseguendo nel suo racconto a La Volta Buona, Anna Lou Castoldi non poteva non concentrarsi sull’esperienza a Ballando con le stelle 2024. “ E’ come fare 10 anni di terapia in 3 mesi; un’esperienza che ti fa crescere tantissimo… Mi piace non essere più solo la ‘figlia di’. Ovviamente ho sempre avuto molto a cuore la mia privacy, però ora trovo molte persone che capiscono quanto l’abito non faccia il monaco”. La giovane ha poi aggiunto: “E al contempo sono contenta che grazie a Ballando con le stelle 2024 sta arrivando la persona che sono”.