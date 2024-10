Ballando con le stelle 2024, Anna Lou Castoldi e Nikita Pedrotti sempre più complici: flirt in corso?

È la vera e propria rivelazione di questa edizione di Ballando con le stelle 2024. Sin dall’inizio ha smontato tutti i pregiudizi su di lei e soprattutto ha dimostrato di essere una bravissima ballerina, fresca, frizzante e originale. Ed inoltre si è creato anche un feeling speciale tra Anna Lou Castoldi e Nikita Pedrotti. La 22enne ha confessato: “A primo impatto siamo molto diverse..ma di personalità siamo molto simili.” “Io in lei ritrovo una compagna, un’amica che mi può capire veramente ed anche per questa c’è questa sintonia perché lei mi può capire in tutto e per tutto.” ha confessato Nikita Perotti.

Subito dopo Anna Lou Castoldi sul suo maestro di Ballando con le stelle 2024 Nikita Perotti ha aggiunto: “Io riesco a creare legami forti e profondi con persone che hanno sofferto, non voglio dire che abbiano per forza avuto traumi che hanno sofferto e conoscono il dolore.” Ed alla fine è arrivata ad ammettere che gli piace come persona. Sta nascendo un flirt tra Anna Lou Castoldi e Nikita Pedrotti a Ballando con le stelle 2024? Sembrerebbe proprio di si tra abbracci e baci: “Non so cosa aspettarmi di questo percorso ma spero di dare il massimo e se c’è lui al mio fianco mi sento a mio agio e molto sicura.”

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti a Ballando con le stelle 2024 si sono esibiti in un Charleston che gli è valso una standing ovation ed anche la giuria si è mostrata entusiasta per la loro esibizione. I complimenti arrivano anche da Ivan Zazzaroni e Fabio Canino che l’ha definito una delle cose migliori della serata in cui c’era tutto. Selvaggia Lucarelli li ha definiti meravigliosi, carini, armonici e stesso discorso per Guillermo Mariotto. Insomma la 22enne ha incassato solo complimenti e applausi con volti altissimi (tutti 10 e un solo 9) mentre crescono sempre di più le voci di un feeling sempre più crescente tra Anna Lou e Nikita Perotti.