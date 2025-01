Anna Maria Moncini e Bettino Craxi sono stati sposati per più di quarant’anni, fino alla morte di lui, sopraggiunta nel 2000 durante l’esilio ad Hammamet. Ma chi era la moglie di Bettino Craxi, ex presidente? Figlia di un ferroviere socialista, è stata sposata al politico dal 1959: nonostante non si sia occupato mai molto della moglie e in generale dei doveri coniugali, il loro è stato un matrimonio sereno anche se non sono mai mancati i tradimenti da parte di lui. “Non si è occupato mai molto di me, di noi: negli ultimi anni specialmente pensava solo al suo Paese” ha dichiarato Anna Maria Moncini.

Anna Maria Moncini era al fianco del marito durante i difficili anni dell’esilio, durato dal 1994 al 2000, fino alla morte di Bettino Craxi, che non fu autorizzato a tornare in Italia per sottoporsi a quell’operazione al cuore che forse lo avrebbe salvato. Dopo la morte dell’uomo che aveva avuto al suo fianco per tutta la vita, Anna Maria decise di rimanere a vivere in Tunisia, appunto ad Hammamet, dove il leader del PSI era stato esiliato.

“Ha sperato fino all’ultimo di poter tornare in Italia” ha spiegato più volte l’ex first lady Anna Maria Moncini parlando del marito: purtroppo così non è stato e Bettino Craxi è morto in esilio, tanto che le sue spoglie si trovano tutt’ora in Tunisia. Non mancarono, nel corso della vita coniugale, i tanti tradimenti da parte del politico: Craxi amava infatti circondarsi di belle donne e per questo la moglie, Anna Maria Moncini, dovette fare i conti per tutta la vita con figure ingombranti di altre donne.

Nonostante ciò, il loro matrimonio durò fino alla fine. La coppia ebbe anche due figli, che hanno seguito le orme del papà: Stefania, nata nel 1960 e Bobo, venuto al mondo nel 1964.