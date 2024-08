Annalisa svela i momenti duri dopo Amici: “Le cose non andavano bene”

È reduce da due anni di grandi successi, che l’hanno incoronata regina del pop italiano, ora però Annalisa è pronta a prendersi un periodo di pausa per dedicarsi agli affetti e, soprattutto, per ‘rifiatare’. Ad annunciarlo è lei stessa in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, nella quale ripercorre quest’ultimo periodo, facendo un bilancio del lavoro fatto finora.

“Io me lo ripeto da sempre: il duro lavoro paga; magari non immediatamente, ma paga. Non c’è da mollare un centimetro.” ha spiegato la cantante, ammettendo che i periodi difficili non sono mancati, soprattutto subito dopo la partecipazione ad Amici e, dunque, all’inizio della sua vera carriera artistica. “Me lo dicevo quando le cose non andavano bene, dieci anni fa. Ovviamente avevo momenti di sconforto, di crisi… ma erano giornate no, non periodo”.

Annalisa si prende una pausa: “Autunno lontano dai riflettori”

E ora che il successo vero è arrivato e, di conseguenza, il lavoro è aumentato, Annalisa è pronta a prendersi una pausa: “Finita l’estate voglio rifiatare un attimo. – ha annunciato, spiegando di voler trascorrere del tempo in famiglia – Vorrei godermeli di più, questo sì. Ma devo dire che ci sono sempre, a partire dai miei genitori e mio marito, che quando possono vengono ai concerti. Mi piacerebbe tornare più spesso a Carcare, il paesino di 5mila abitanti dove sono cresciuta, per vedere i miei amici storici. Ogni volta è bello: siamo legati, lì sono solo “Annalisa” e basta, faccio cose di tutti i giorni…” I prossimi progetti, dunque, non sono sotto i riflettori: “In autunno torno a scrivere, sto un attimo lontana dai riflettori. Ma poi si ricomincia, presto. Ho molta voglia: voglio rifiatare, non fermarmi”, ha chiarito a chi teme di non vederla per troppo tempo.