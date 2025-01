Anthony Mackie pronto per la grande avventura come Captain America

Arriva un momento davvero speciale nella carriera e nella vita di Anthony Mackie, il celebre attore classe 1978 è stato infatti nominato il nuovo Captain America nel nuovo film Marvel in uscita al cinema il prossimo 12 febbraio. L’artista, come raccontato alla stampa, si gode il bel momento professionale che certamente equivale a una delle sue vette più alte toccate in carriera e a tal proposito ha detto, confessando le emozioni provate una volta che è stato scelto per il ruolo: “È stata una corsa pazzesca, sono entrato nel MCU undici anni fa e mai avrei pensato di avere una possibilità così. È un po’ un sogno diventato realtà” le parole di Anthony Mackie.

Anthony Mackie eredita così il prestigioso ruolo in Captain America che in passato era finito tra le mani di attori prestigioso come Steve Rogers / Chris Evans, una grande occasione per far breccia nei milioni di cuori che non hanno mai smesso di battere per le produzioni Marvel.

Captain America Brave New World, il sogno vissuto da Anthony Mackie

Senza troppi giri di parole, l’attore non nasconde la sua grande felicità per il ruolo che gli è capitato tra le mani in questa parte così felice di carriera: “È un po’ un sogno diventato realtà, sono cresciuto guardando Superman e Batman, quando sei bambino una cosa come Captain America è fantastica”. E adesso quel bimbo può toccare con concretezza la parte nel film Captain America Brave New World.

Sul set del film che si preannuncia già un grande successo, Anthony Mackie ha recitato al fianco di grandi star come Harrison Ford, ma anche Giancarlo Esposito, presenze che non lo hanno intimorito ma che sicuramente si sono rivelate a tutte gli effetti spunto di grande motivazione. Ora non resta che posare le mani, e lo sguardo, sull’ultima fatica di Captain America con un grande Anthony Mackie.