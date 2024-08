La promessa anticipazioni 8 agosto 2024: Jimena e Manuel si avvicinano?

Torna su Canale Cinque la popolare soap La promessa con una nuova puntata ricca di colpi di scena, e che vedrà grandi protagonisti tutti i vari personaggi de La tenuta, la soap opera ambientata in Spagna centrerà i fari su Jeronimo, il ragazzo in vista del suo arrivo chiederà informazioni a Pelayo riguardo alla servitù con la quale sta per fare i conti e le persone dalle quali dovrà mettersi in guardia. Intanto Jimena proverà a sedurre Manuel, dopo aver raccolto sospetti in seguito alla lontananza del marito nei giorni precedenti, tutto questo mentre Cruz nutrirà dei sospetti riguardo all’interesse improvviso di Curro riguardo alla gestione della tenuta, mentre Petra andrà da Don Romulo con l’obiettivo di sapere qualcosa in più.

Stando alle anticipazioni de La promessa arriverà poi il momento della venuta di Jeronimo in paese, e cambieranno diversi equilibri, Pelayo lo presenterà come suo valletto personale a Catalina, mentre Lope saluterà i suoi amici, Curro sorprenderà Martina nel cuore della notte, Abel andrà da Romulo per visitarlo ma il maggiordomo si rifiuterà dicendo di non aver bisogno di niente.

Anticipazioni La promessa, il riassunto delle puntate precedenti

Riavvolgiamo il nastro e ricordiamo cosa è accaduto negli ultimi episodi della soap prima della puntata di oggi giovedì 8 agosto, Feliciano ha confidato a Petra di aver detto la verità sull’omicidio di suo padre, Petra si è mostrata preoccupata per tali conseguenze, mentre Alonso ha accettato di affidare la contabilità a Curro, ma tenendolo nascosto a Cruz.

Le anticipazioni de La Promessa prevederanno diverse sorprese, senza dimenticare cosa è accaduto a Jimena, che si è lamentata con Cruz del suo matrimonio con Manuel ma ha però invitato la ragazza a far buon viso a cattivo gioco, mentre il capitano de La Mata ha ricordato quanto fosse importante l’unione tra i due per tutti quanti.

