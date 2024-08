Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata 13 agosto 2024: Baris ha la febbre ma non vuole cedere

Si torna con le nuove anticipazioni My Home My Destiny 2, la soap turca che ha già coinvolto tutti i fan italiani, che non vedono l’ora di sapere cosa succederà nelle prossime puntate. La situazione su Canale 5 si fa molto interessante, con un bacio che nessuno si aspettava e che ha creato un vero e proprio colpo di scena. Se è vero che Zeynep e Goksu si sono avvicinati, è anche vero che questa decisione non è piaciuta ad una persona in particolare…

Dopo aver letto le anticipazioni My Home My Destiny 2 della settimana scorsa, scopriamo che inizia tutto quando dopo una difficile giornata lavorativa, Baris scopre di avere la febbre molto alta. Preoccupato, confida il suo malessere con la famiglia. Arrivano quindi a casa sua Savas, suo fratello, Ali Riza Dayi, lo zio e Sultan insieme alla figlia Emine. Dopo essersi resi conto che Baris non stava affatto bene, lo convincono a riposarsi e a prendere dei medicinali per far passare la febbre.

Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata 13 agosto 2024: finalmente il bacio tanto atteso

Baris, però, non vuole sentir parlare di riposo: ha una riunione importante di lavoro e vuole essere presente, così corre al piano di sopra continuando il suo lavoro e ignorando di essere malato. Emine però non ci sta e chiama immediatamente Zeynep per mandarla al piano di sopra e convincerlo a prendersi cura di sé. La donna, inizialmente non vuole accettare, perché tra lei e lui era quasi scattato un bacio e ora si trova parecchio in imbarazzo.

Dopo aver seguito però il consiglio di Nermin, Zeynep corre da Baris, il quale è felicissimo di essere curato dalla donna che stava quasi per baciare. Nelle ore successive la febbre sale a dismisura, e complice la confusione mentale, l’avvocato darà un bacio sulle labbra alla Goksu, anche se il giorno dopo non ricorderà nulla di quello che è successo. Peccato però che qualcuno ha visto tutto e si è infuriato non poco…

