Anticipazioni My home my destiny oggi: Mehdi rischia la vita

Nuovo appuntamento con la soap di Canale Cinque, che dopo le emozioni delle precedenti puntate si appresta a fare ritorno sul piccolo schermo con altre sorprese e colpi di scena, le anticipazioni di My home my destiny prevedono infatti un susseguirsi di novità e lacrime, visto che accadrà qualcosa di drammatico e sconvolgente al personaggio di Mehdi, che finirà in fin di vita, al suo nuovo negozio farà irruzione Burhan, che per vendicarsi del rifiuto di Mujgan e del suo vecchio amico alla proposta di nozze si farà seguire da alcuni scagnozzi che non ci penseranno due volte a picchiare il protagonista.

Stando alle anticipazioni di My home my destiny, Burhan resterà a terra immobilizzato e privo di sensi per le percosse ricevute, ma prima del fattaccio l’uomo si è scambiato dei messaggi con la sua ex moglie, lui chiederà un incontro chiarificatore con Zeynep, ma la donna rifiuterà e spingerà l’ex marito ad andare avanti per la sua strada dopo la fine della loro storia.

My home my destiny anticipazioni: la decisione di Sakine

Le previsioni della puntata in onda oggi domenica 11 agosto su Canale Cinque della soap prevedono grandi sorprese per i telespettatori, My home my destiny infatti farà capolinea sul piccolo schermo con altre novità: Zeynep finirà il periodo di prova dal signor Baris e andrà incontro al suo destino, lui deciderà infatti di assumerla in ufficio, scatenando la felicità della ragazza.

Le anticipazioni di My home my destiny di oggi prevedono anche la tappa di Cemile, Nuh e Mujgan costrette a prendere un aereo per recarsi dalla madre delle due donne, tutto questo mentre Sakine andrà a confrontarsi con l’ex genero e lo esorterà a non mollare la la riconquista della sua ex, questa e tante altre sorprese nella puntata odierna della soap di Canale Cinque.

