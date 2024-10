Anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2, puntata del 20 ottobre 2024: arriva un giovane misterioso

Continua lo scontro tra giustizia e criminalità e tra una famiglia perbene come i De Santi contro i malavitosi Straziota. E dalle anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2 della puntata di venerdì prossimo, 20 ottobre 2024, si scopre che ci saranno tanti risvolti inaspettati. Innanzitutto si scopre quale sarà il destino del giovane Michele dopo la grave aggressione in carcere: il giovane sopravviverà oppure ci sarà un evento tragico e drammatico che sconvolgerà le vite di entrambe le famiglie?

Maria, nel frattempo, incinta del suo primo bambino continuerà a darsi da fare per migliorare il suo quartiere e tentare di togliere i ragazzi dalla strada e dal rischio che finiscano in cattivi giri cercando di farli appassionare al teatro ed alla letteratura. Anche il padre Antonio sarà un punto di riferimento per tutto il quartiere soprattutto quando ci sarà l’arrivo di un giovane misterioso. Si scoprirà pian piano che cosa nasconde il ragazzo nel suo passato. Il Boss Nicola Straziota e tutta la sua cosca, invece, saranno preoccupati dall’arrivo di una nuova famiglia di malavitosi che tenterà di prendere il comando del quartiere.

Le anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2 della seconda puntata in onda venerdì prossimo svelano che farà il suo ingresso Francesco Falco, interpretato da Alex Lorenzin. Si tratta di un giovane imprenditore con un’elevata disponibilità economica di bell’aspetto che sembra una brava persona, tuttavia sarà realmente una persona perbene oppure nel suo passato è nascosto qualcosa di oscuro? Il giovane incontrerà Maria su una scoglierà ed il loro primo incontro sarà molto movimentato, una barca in difficoltà sarà alla deriva e Francesco compirà un gesto eroico che conquisterà Maria. Per sapere cos’altro succederà nella prossima puntata della fiction di Canale5 interpretata da Giuseppe Zeno e Simona Cavallari l’appuntamento è per venerdì 18 ottobre 2024 a partire dalle 21.35 circa.