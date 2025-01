Anticipazioni Un passo dal cielo 8: il papà di Nathan è Stephen! Svelato il segreto del suo passato

Ha debuttato giovedì scorso la fiction di Rai1 giunta ormai alla sua 8a stagione e sin dall’inizio si è capito che le trame saranno piene di mistero e suspence ma anche difficoltà non da poco. Al centro di tutto, stando a quanto riportano le anticipazioni Un passo dal cielo 8, c’è il passato di Nathan Sartor (Marco Rossetti) determinato a scoprire qualcosa di più sul suo passato che a poco a poco sta emergendo. Facendo un passo indietro, sul giovane si conosce poco se non che da piccolo è stato abbandonato dai suoi genitori e cresciuto da un’orsa fino agli otto anni, quando poi è stato ritrovato in un bosco ed adottato da una nuova famiglia. Tuttavia il giovane ha da sempre difficoltà ad integrarsi nella civiltà.

Ed a complicare il tutto c’è l’arrivo a San Candido di Stephen Anderssen (Raz Degan) ricercatore e fondatore della Origin GeoEngineering che sembra essere molto legato a Nathan e sapere dei segreti sul suo passato. È tuttavia la morte della ricercatrice Sara Fontolan ha far sospettare l’ispettrice Manuela Nappi (Giusy Buscemi) che l’uomo nasconda la verità. La giovane inizierà ad indagare e dopo aver messo alle strette l’uomo viene fuori un clamoroso colpo di scena: Stephen Anderssen è il papà di Nathan Sartor! Svelato com’è finita la prima puntata non resta che fornire delle brevi anticipazioni Un passo dal cielo 8, Nathan scoprirà chi è suo padre ma la sua reazione sarà spiazzante: non avrà nessuna voglia di ascoltarlo ne tantomeno di instaurare un rapporto con lui. Sarà Manuela a cercare di fargli cambiare idea.

Un passo dal cielo 8: perché Stephen ha abbandonato il figlio Nathan? La confessione dell’uomo

E non è tutto, incalzato da Manuela Nappi, Stephen Anderssen ha rivelato perché ha abbandonato Nathan. Il caso di Sara Fontolan ha dato modo all’uomo di indentificarsi molto in lei perché decenni prima si era innamorato di una donna che voleva vivere come lei solo a contatto della natura e fuori dalla civiltà mentre lui ha sempre cercato un giusto compromesso. I due avevano un figlio e proprio le diversità di vedute sulla sua crescita hanno portato i due ha frequenti liti fino a quando la donna non è scappata portando con se il loro figlio, è quel bambino era Nathan! Svelata in parte la verità sono tanti i misteri che ancora avvolgono la fiction di Rai1: che fine ha fatto la mamma di Nathan? E come è finito il piccolo nel bosco? Nel frattempo l’appuntamento con la nuova puntata di Un passo dal cielo 8 è per questa sera, giovedì 16 gennaio 2025, a partire dalle 21.30 circa su Rai1.