ANTONELLA ELIA, LITE CON ADRIANA VOLPE: “NOI AMICHE? NON ESAGERIAMO…”

Antonella Elia sarà di scena questo pomeriggio a “Verissimo” per raccontarsi con la padrona di casa, Silvia Toffanin, nel corso di una lunga intervista: dopo essere stata ospite nel 2021 del talk show, infatti, la 60enne conduttrice, attrice e showgirl, volto molto noto al pubblico delle reti Mediaset ma non solo, sarà di nuovo protagonista nell’appuntamento del sabato col rotocalco in onda su Canale 5 per ripercorrere le tappe principali di una carriera oramai lunga sul piccolo schermo, tra un accenno ai prossimi impegni professionali e pure alla sua vita privata e la relazione con l’attuale compagno, Pietro Delle Piane.

E, in attesa di ascoltare cosa racconterà Antonella Elia nel corso dell’intervista in esclusiva concessa a “Verissimo”, possiamo dare conto delle ultime vicende ‘televisive’ del volto storico di programmi come “La Corrida” e “La ruota della fortuna”, prima di fare il punto sulla sua vita sentimentale e i propositi di (non) matrimonio con l’uomo che è la sua dolce metà oramai da diversi anni. Qualche settimana fa, infatti, Antonella Elia ha avuto un battibecco davanti alle telecamere con Adriana Volpe, sotto lo sguardo basito di Pierluigi Diaco, durante una puntata di “BellaMà”: infatti il conduttore aveva citato alcune indiscrezioni secondo cui le due showgirl non andassero propriamente d’amore e d’accordo, cosa che ha dato il ‘la’ alla disputa dopo che la Volpe aveva parlato di amicizia tra di loro. “Amiche? Adesso non esagererei” la replica della Elia a cui la Volpe aveva ribattuto “Ma perché in televisione tu devi sempre tenere questa parte da attrice e da iena? Non ho capito…”.

Pietro Delle Piane, chi è il compagno Antonella Elia/ Un amore tra alti e bassi e un unico grande sogno

ANTONELLA ELIA, “MATRIMONIO CON PIETRO DELLE PIANE? PER ORA NO ANCHE SE LUI MI HA…”

Il piccolo momento di impasse che aveva coinvolto Antonella Elia e Adriana Volpe era proseguito per qualche secondo con la prima a sostenere che, dal momento che loro due non si vedono, non si sentono mai e nemmeno cenano assieme, “l’amicizia è un’altra cosa”, affermazione che ha sbalordito la collega (“Ma siamo state a cena non so quante volte!”), accusata poi di dire bugie dalla 60enne. Poi, per fortuna, è intervenuto Diaco a placare gli animi e a mettere fine a questa disputa, non immaginando che una semplice battuta potesse degenerare così. Ad ogni modo, se la Elia questo pomeriggio non dovesse tornare su questa piccola querelle, di sicuro dovrebbe parlare di Pietro Delle Piane, ancora suo compagno nonostante la crisi avuta a “Temptation Island” e col quale non ci sono in vista fiori d’arancio.

Parlando dell’attore, di quasi dieci anni più giovane di lei, Antonella Elia ha ammesso in passato che l’unico rammarico non è quello di non essere convolati a nozze, anzi, ma di non aver avuto un figlio. Ospite di “Storie di donne al bivio” infatti aveva candidamente ammesso che “mi manca tantissimo non aver potuto vivere l’emozione della maternità. Una mia amica ha partorito, l’ho vista con il pancione e poi ho visto il neonato: un’emozione travolgente”. Parlando a tutto campo col ‘Corriere della Sera’ qualche tempo fa della sua carriera e anche del privato, la Elia ha confermato che, per ora, ha deciso di non portare all’altare Pietro Delle Piane: “Ho deciso di no. Per ora. Poi si vedrà…” la risposta sibillina dell’attrice che pure ha ammesso come l’attore gliel’abbia chiesto due volte e lei ha sempre risposto di sì. “Se pesa la differenza d’età? Sì, non riesco ad accettare l’idea che il mio uomo improvvisamente mi veda brutta e vecchia. Io tra dieci anni ne avrò 70, lui 60, sarà nel fiore… Mi viene da piangere!” aveva detto.