Maria Grazia Cucinotta è sempre stata molto legata ai suoi genitori, vale a dire papà Angelo e Mamma Antonietta. Del padre, che si è spento lo scorso febbraio all’età di novantuno anni, sappiamo che ha lavorato per quarant’anni della sua vita come postino. Legatissimo alla famiglia, è sempre stato un padre presente per tutti e quatto i figli avuti dalla moglie Antonietta.

La mamma di Maria Grazia Cucinotta si è occupata invece della gestione della casa, sacrificandosi parecchio per la famiglia. Dunque Maria Grazia Cucinotta, si può ritenere fortunatissima perché ha sempre avuto al suo fianco mamma e papà, i suoi primi tifosi anche nello sviluppo della carriera. Per la figlia hanno fatto diversi sacrifici e rinunce, come quando Mamma Antonietta la spinse a partire e lasciare la Sicilia per cerca fortuna a Milano.

Genitori Maria Grazia Cucinotta, un papà ed una mamma sempre presenti

Non se lo fece ripetere due volte Maria Grazia, che partì alla volta di Milano nella speranza di costruire una carriera nel mondo della moda. Da quel viaggio verso il Nord Italia, la partecipazione a Miss Italia, poi il trasferimento a Brescia dove è rimasta assieme al fratello Gaetano per qualche tempo. Anche lui diede una mano a Maria Grazia per realizzare il suo sognò e la aiuta a comporre un book con cui presentarsi alle agenzie del territorio per partecipare ai concorsi di bellezza.

Un periodo che può considerarsi la svolta per la Cucinotta, che iniziò ad ottenere molti lavori. Partecipò con successo al casting di Indietro tutta e poi fu ingaggiata come attrice anche per il Postino. Dietro il suo successo, oltre ad un talento indiscutibile, c’è anche e soprattutto l’aiuto e il supporto fondamentale della famiglia.

