Arianna Errigo: “Mamma e schermitrice: non lascio mai soli i miei gemelli”/ “Mattarella mi ha tolto il sonno”

Sarà Arianna Errigo, insieme a Gianmarco Tamberi, la portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: Sergio Mattarella ha scelto proprio loro per portare il tricolore nella cerimonia inaugurale. Un ruolo importante, dal punto di vista sportivo e istituzionale, che da qualche notte lascia senza sonno la schermitrice, campionessa del mondo nel 2013 e nel 2014 oltre che argento a Londra 2012 nella competizione individuale e oro in quella a squadre. “Pensavo che solo i gemelli mi togliessero il sonno, invece ci si è messo pure il Presidente Mattarella. Sono notti che non dormo” ha raccontato al Corriere della Sera.

MARCELL JACOBS, CHI SONO LA MOGLIE E L'EX COMPAGNA/ "Primo figlio? Quando l'ho avuto ero un ragazzo..."

Tante le emozioni provate mercoledì scorso, quando ha ricevuto il tricolore dal Capo dello Stato insieme a Tamberi e ai due atleti scelti per le paralimpiadi, Ambra Sabatini e Luca Mazzone. “Ho ripetuto il discorso per giorni e ogni volta era un pianto a dirotto. E anche lì (al Quirinale, ndr) è stato come a casa, lacrime comprese” rivela, ancora emozionata. La decisione di Mattarella è stata inaspettata: Errigo spiega di averci iniziato a sperare dopo aver letto il suo nome sul giornale come papabile. Da lì, poi, la chiamata di Malagò e la grande gioia, con un incredibile orgoglio, lo stesso con cui si dedica a fare la mamma dei suoi due figli Stefano e Mirea cresciuti insieme al marito-allenatore Luca Simoncelli e che non perde mai di vista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA