Proprio nella giornata di oggi – ovviamente giovedì 12 settembre 2024 – si celebra la Festa del Santissimo nome di Maria che oltre ad essere un’occasione per ricordare e celebrare la Vergine che ha messo al mondo Gesù è anche un’occasione per fare gli auguri buon onomastico a tutte le persone che conosciamo e che hanno la fortuna di condividere il nome con la Beatissima: oltre ovviamente al nome in sé ricordiamo anche che si celebreranno tutte le Annamaria, le Marilena, le Marialuisa, le Marianna ed addirittura i Gianmaria; ma senza dimenticare i nomi che includono anche Teresa, Pia e così via.

Come sempre facciamo in queste occasioni, in giornata vi proporremo via via diverse frasi per gli auguri buon onomastico pronte al vostro servizio per essere rapidamente copiate ed incollate tra messaggi, post sui social e quant’altro potreste decidere di donare alle ‘vostre’ Marie; ma prima di entrare nel vivo è bene ricordare anche il significato di questo importantissimo – specialmente per la fede Cattolica – nome.

Tradizione vuole che al nome della Vergine sia associata la parola ebraica Maryàm che – con derivazione dall’egiziano – si potrebbe tradurre con la parola ‘principessa’, oppure (ma sicuramente desueto) con ‘amata dal dio Amon’; mentre nel corso degli anni e con il diffondersi della religione oggi preponderante nel nostro bel paese ha assunto anche il valore di ‘signora beneamata‘ e – soprattutto – di ‘desiderosa di avere un figlio’ e ai più curiosi tra voi diciamo anche che si tratta del nome più diffuso in Italia e qui torniamo ai nostri auguri!

Frasi di auguri buon onomastico 2024 da dedicare a Maria: “Che la tua vita sia fonte d’ispirazione per chi ti circonda”

Ora ci siano intrattenuti fin troppo ed è bene passare subito la palla alla selezione di frasi per gli auguri con cui abbiamo deciso di aprire questo articolo, ricordandovi ancora al volo che in giornata seguiranno altri aggiornamenti (li troverete tutti tra queste stesse righe) con decine e decine di frasi nuove di zecca; mentre per aprire le danze ne abbiamo scelta una che ricordi il valore cristiano del nome: “Dopo il nome di Gesù non ve n’è uno più dolce, più potente e consolante che quello di Maria, nome dinnanzi a cui s’inchinano riverenti gli Angeli, la terra si allieta e l’inferno trema“.

Tra gli auguri buon onomastico per questo 12 settembre non ne mancano poi anche di laici, come nel caso di “Carissima amica, oggi è il tuo onomastico e ne approfitto per rendere omaggio a te che sei una donna stupenda, un’amica meravigliosa e sempre presente, una compagna positiva e tenace“; oppure di: “Il mio augurio è che la tua esistenza possa sempre essere all’altezza del nome che porti e che la tua vita e le tue parole continuino sempre a guidare e a ispirare chi ti sta vicino, ti voglio bene e tanti auguri“.