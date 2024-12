AURORA BOREALE ITALIA, SHOW ASTRONOMICO A CAPODANNO?

Lo spettacolo in cielo potrebbe raddoppiare se davvero ci fosse un’aurora boreale in Italia. Allo spettacolo dei fuochi d’artificio potrebbe subentrare uno astronomico, almeno è questa la speranza degli appassionati di astronomia dopo le previsioni fatte dall’agenzia che monitora l’ambiente spaziale della Terra. Tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2025 potrebbe verificarsi una tempesta geomagnetica che potrebbe generare delle striature verdi, rosse o blu, come se ne vedono spesso dalla Norvegia alla Svezia, così come in Finlandia e Russia.

In virtù della bassa latitudine del nostro Paese, si tratta di un evento molto raro da ammirare in Italia, ma visto che è stato previsto che due espulsioni di massa coronale riescano a raggiungere la Terra, è stato lanciato un alert di tempesta geomagnetica G3, quindi di forte intensità, per la giornata di oggi, e di minore intensità, quindi G1, per la giornata di Capodanno, quindi l’1 gennaio 2025. Per prepararsi all’evento, bisogna sapere che l’aurora boreale Italia potrebbe essere visibile tra le 22 di oggi e le 2 di domani.

COME VEDERE L’AURORA BOREALE ITALIA

Questa è la finestra temporale in cui potrebbe essere vista l’aurora boreale in Italia, a patto ovviamente di essere fortunati. In questa fascia è previsto un livello maggiore di attività geomagnetica che potrebbe consentire la visione dell’aurora boreale anche nel nostro Paese, quindi a latitudini più basse del solito. Incide anche il fatto che sia una fascia oraria in cui il buio è intenso, quindi a occhio nudo è più facile distinguere il gioco di luce della natura. Per gli esperti è bene recarsi in posti che no sono troppo illuminati in maniera artificiale, basti pensare a campagne e boschi.

Gli americani, però, potrebbero aver ignorato un particolare di non poco conto, cioè che il fulmino emanato dai petardi che si scoppiano a Capodanno causano una nebbia fitta e, quindi, incidono in maniera negativa sulla visibilità. Comunque, gli scienziati non si sono sbilanciati riguardo l’evoluzione del fenomeno, il cui potenziale sarà noto quando le perturbazioni geomagnetiche arriveranno a circa 30-60 minuti dalla Terra. Gli osservatori spaziali a quel punto potranno valutare la struttura e l’intensità di quelle espulsioni di massa coronale.