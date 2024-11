Chi è Ava? Tutto quel che sappiamo sulla carriera del giovane producer Francesco Avallone

C’è anche AVA tra i protagonisti di This is Me, in onda questa sera, mercoledì 20 novembre, su Canale 5. Il producer napoletano sarà ospite del nuovo show di Silvia Toffanin per ripercorrere le tappe del suo percorso, della sua carriera e del suo successo. Partiamo col dire che, senza il contributo del producer partenopeo, oggi un artista come Capo Plaza non sarebbe ai livelli in cui si trova. Parte della sua notorietà è sicuramente attribuibile alle strategie e all’intuito di AVA, che come producer ha dato un’impronta sonora molto precisa ai suoi pezzi.

Il nome è ovviamente un nickname, scelto quasi per gioco. Francesco Avallone, il suo vero nome, è nato nel 1996 e si è avvicinato al mondo della musica fin da giovanissimo. Ha iniziato a suonare strumenti musicali per poi avvicinarsi al mondo della produzione musicale, scoprendo sequencer e DAW con cui creare musica al computer.

Ava, il binomio vincente con Capo Plaza: numeri da record e scenari interessanti per il futuro

La sua prima collaborazione importante arriva a soli quindici anni, quando incontra Luca D’Orso, Capo Plaza appunto. I due si intendono a meraviglia e nel 2016, dopo aver collaudato una intrigante sinergia artistica, arriva il loro primo contratto discografico con la Sto Records di Ghali. Da lì nascono i primi singoli di successo e, soprattutto, la prima produzione di AVA per l’album 20 di Capo Plaza.

Su Spotify, la coppia spopola, e AVA inizia ad accompagnare Plaza nei tour italiani ed europei. Parallelamente, intraprende anche una carriera come DJ, esibendosi in numerosi club italiani. Il bello arriva con un’importante offerta discografica da parte della Warner/Atlantic Records, che lo porta a nuove collaborazioni e ulteriori successi, come Tête con Medy e Villabanks.

