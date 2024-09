Bake Off Italia 2024/2025, quando inizia e concorrenti

Ritorna stasera venerdì 6 settembre la nuova edizione di Bake Off Italia, il programma tutto dedicato alla pasticceria che vede Benedetta Parodi come conduttrice in mezzo agli altri giudici chef. Andiamo subito a scoprire chi saranno i concorrenti di questa stagione, le novità sul format e, soprattutto, quando va in onda e dove vederlo. L’appuntamento imperdibile di Bake Off Italia – Dolci in forno è proprio dietro l’angolo, con una serie infinita di colpi di scena. Il cooking show più atteso della stagione ha conquistato il pubblico sin dall’inizio della sua messa in onda, grazie alla dolcezza di Benedetta Parodi e alla serietà di Ernst Knam, il pasticcere più temuto dell’universo dei dolci.

Lo show, targato BBC, è prodotto dalla famosa Banijay Italia per Warner Bros. Il primo episodio andrà in onda il 6 settembre 2024 alle ore 21.30, come sempre su Real Time, programma che lo ospita sin dagli albori. Oltre al canale 31 del digitale terrestre, Discovery + ha già reso disponibili le puntate dal 1 settembre 2024. Grande novità di quest’anno è la presenza di Iginio Massari che sarà il super ospite fisso di tutta l’esperienza nella cucina di Bake Off. Come abbiamo anticipato, a condurre il programma sarà ancora Benedetta Parodi, che da sempre segue i concorrenti aspiranti pasticceri. A proposito di questi ultimi, andiamo a vedere chi sono!

Concorrenti di Bake Off Italia – Dolci in forno, chi sono?

Per quanto riguarda i concorrenti della nuova stagione di Bake Off Italia, non si conoscono ancora i loro nomi. Bisognerà infatti aspettare la seconda puntata per scoprire chi farà parte ufficialmente del cast. Infatti, si parte con 30 aspiranti pasticceri per poi arrivare ad averne solo 14 per la 12ma edizione. Chi riuscirà a superare tutte le prove per entrare nel cast ufficiale? La selezione è dura, si sa, specialmente perchè di anno in anno aumenta il livello dei pasticceri in gara.

Anche in questa edizione, il vincitore di Bake Off Italia si aggiudicherà il titolo di Miglior Pasticcere Amatoriale d’Italia, un titolo conferito presso la famosa Villa Borromeo d’Adda in quel di Arcore. Il comunicato ufficiale di Bake Off Italia parla anche di una nuova scenografia: come sempre molto elegante, quest’anno si ispirerà ai colori dei fiori selvatici e delle spighe, creando ancora una volta un’atmosfera estremamente accogliente.

Bake Off Italia, i giudici della dodicesima edizione

Nell’attesa di sapere chi saranno i concorrenti di Bake Off Italia, andiamo subito a scoprire qualcosa in più sui temutissimi giudici. Come riporta TvBlog, i giudici della dodicesima edizione saranno Ernst Knam, ormai veterano del programma e presente sin dalla primissima puntata, Damiano Carrara entrato a far parte del team dalla quinta stagione e Tommaso Foglia, che si riconferma nella sua terza esperienza come giudice di Bake Off Italia. Tutti e tre hanno gusti diversi, e come ogni anno si concentrano su aspetti diversi della meravigliosa arte della pasticceria.

I tre giudici, seguiti a ruota da Benedetta Parodi e Iginio Massari saranno protagonisti della solita formula del programma, con tre sfide: la famosa prova creativa, la prova tecnica con il Maestro Massari, e la prova a sorpresa. In ognuna di queste, i concorrenti di Bake Off Italia dovranno essere capaci di mostrare fantasia, manualità e abilità, come un vero pasticcere sa fare. Tema dell’edizione è “L’Olimpo della Pasticceria”, volto a valorizzare ogni concorrente a seconda delle sue inclinazioni. Insomma, possiamo dire che il motto di questa edizione è “squadra che vince, non si cambia”! Non ci resta dunque che aspettare di scoprire chi sono i concorrenti di Bake Off Italia 2024, confidando in un gruppo affiatato e voglioso di vincere.