Ballando con le stelle 2024: quando inizia e numero puntate/ Novità nello show di Milly Carlucci

Ballando con le stelle 2024: data d’inizio e le novità per Milly Carlucci: rumor

Nonostante non si ancora finito L’AcchiappaTalenti Milly Carlucci è già proiettata nella prossima edizione di Ballando con le stelle, la 19a. Ieri la conduttrice ospite da Francesca Fialdini ha fornito degli scoop su cast e concorrenti, mentre in queste ore è il sito di TvBlog a lanciare delle indiscrezioni. Innanzitutto riguardo la data d’inizio e poi per quanto riguarda la durata si dovrebbe allungare di ben quattro puntate rispetto al consueto, cambiamenti poi anche nel cast di ballerini professionisti con l’arrivo di Nikita Perotti e Sophia Berto e con il quasi certo addio di Samuel Peron.

Andando con ordine, stando all’indiscrezione lanciata da TvBlog, la data d’inizio di Ballando con le stelle 2024 dovrebbe essere anticipata, non più ad ottobre inoltrato ma a settembre, più precisamente si starebbe ragionando di farlo partire sabato 21 o il successivo 28 con una certa preferenza per quest’ultimo. Ed il motivo è presto detto, l’anno scorso lo show di Milly Carlucci aveva preso il via alcune settimane dopo Tu si que vales, show macina ascolti che anche grazie alla partenza senza correnze ha registrato ascolti record. Si cercherebbe, dunque, di evitare il ripetersi di tale errore.

Anticipazioni Ballando con le stelle 2024: si allungano il numero di puntate?

Secondo quando riporta TvBlog la data d’inizio di Ballando con le stelle 2024 sarà il 21 o il 28 settembre. Già da metà settembre, quindi, Rai1 cercherà di rafforzare le sue prime serate mandano in onda il venerdì Tale e Quale Show di Carlo Conti (sul quale c’è grande attesa per sapere chi sarà la sostituta di Loretta Goggi) ed al sabato lo show di Milly Carlucci, ma le novità non sono finite qui.

Anche il numero di puntate di Ballando con le stelle 2024 potrebbe subire cambiamenti per fare in modo che si giunga alle festività di Natale. La prossima edizione dovrebbe consistere in 14 puntate, quattro in più rispetto alle precedenti edizioni. Insomma se tali indiscrezioni venissero confermata per Milly Carlucci ed il suo show si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione. E nel frattempo cresce l’attesa per scoprire chi ci sarà tra i concorrenti, tra i probabili nomi spuntano quelli di Cecilia Rodriguez e BigMama mentre la diva di Hollywood Meryl Streep potrebbe essere la Ballerina per una notte.

