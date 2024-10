Beatrice Luzzi, chi è l’opinionista del Grande Fratello: “L’amore? Non so se fa per me”

Tra gli ospiti di oggi domenica 20 ottobre 2024 di Verissimo troveremo Beatrice Luzzi, la celebre opinionista del Grande Fratello che da quest’anno affianca Cesara Buonamici in studio. E tra una gag e l’altra non è mancata qualche battuta anche sul piano sentimentale per l’attrice romana, che nei mesi scorsi si era espressa proprio riguardo a un possibile fidanzato, allontanando in questa fase della sua vita questa ipotesi: “L’amore? In questo periodo di riabilitazione non c’è tanto spazio, ho tempo solo per i miei figli, lavoro e mia mamma”.

Anche riguardo all’ex marito, Beatrice Luzzi ha confidato: “La verità è che io non sono mai stata adatta alla coppia, anche con Alessandro, il papà dei miei figli, siamo stati tanto tempo insieme solo perché è il padre dei miei figli” ha ammesso l’ex gieffina che ha rivelato di non avere alcun rapporto con Giuseppe Garibaldi, del quale si era vociferato nei mesi successivi al programma di Canale Cinque.

Beatrice Luzzi confessa: “Mia mamma non sta bene”

Qualche mese fa l’attrice romana, quando si trovava nella casa del Grande Fratello, ha perso il padre Paolo, una ferita impossibile da rimarginare che Beatrice Luzzi ha faticato in questi mesi anche solo a tamponare. Intervistata a Verissimo qualche settimana fa, la seconda classificata dell’ultimo Grande Fratello ha ammesso che anche la madre non sta vivendo di certo il suo momento più facile:

“Mia mamma non sta bene, un po’ per il lutto di mio padre e un po’ anche lei ha una patologia dopo l’altra, non sta bene e ha bisogno di cure continue” ha rivelato la ex concorrente del Grande Fratello Beatrice Luzzi riguardo alla madre, che sta vivendo un momento dunque molto complesso ma può contare ovviamente sull’appoggio dell’attrice romana in ogni momento.

