Cosa ci svelano le anticipazioni di Beautiful per la settimana che va da lunedì 19 a sabato 23 agosto 2024? Ecco tutte le novità e i colpi di scena della famosa soap americana, in onda tutti i giorni alle 13.45 su Canale 5. Si parte con le anticipazioni Beautiful di lunedì 19 agosto, con Hope che cerca di non far ingelosire ulteriormente Liam, spiegandogli che Thomas stava solo cercando di non farla cadere dalla pedana durante un lavoro per la nuova collezione di abiti. Liam, però, come abbiamo visto nelle scorse puntate di Beautiful, non riesce a trattenersi e ha capito che tra i due sta nascendo qualcosa.

Di conseguenza, caccia Thomas dall’edificio della Forrester, ma poi scoppierà un terribile litigio con Hope. Si passa poi a martedì 20 agosto, con le anticipazioni settimanali di Beautiful che svelano altri retroscena su Liam e Hope. Dopo che lui ha cacciato Thomas, Hope si ritrova da sola in ufficio a lavorare al modello per l’abito, e improvvisamente si trova a fantasticare di baciare Thomas. È sorpresa da quello che sta provando, ma le vengono in mente le parole di sua madre, che l’ha messa in guardia dagli uomini poco raccomandabili. Hope inizia quindi a pensare di assomigliare a Brooke, anche se ha sempre fatto di tutto per non seguire il suo esempio. La giovane è disperata e rifiuta un invito dalla madre e da Ridge per stare da sola con Liam e provare a recuperare un po’ di intimità.

Le anticipazioni di Beautiful di mercoledì 21 agosto vedono Liam e Hope insieme nella loro casa. Lei, fa di tutto per mostrare di essere ancora una donna fedele, e che la passione è ancora viva. Intanto, Ridge e Brooke, rimasti soli, si trovano ad avere nostalgia dei vecchi tempi e ammettono di essersi mancati. Intanto, Taylor spera che il ritorno di Ridge non rovini l’amicizia tra lei e Brooke. Ed eccoci a giovedì 22 agosto: le anticipazioni ci svelano un rapporto apparentemente fedele tra le due amiche, entrambe con un debole per Ridge ma con la priorità assoluta di non rovinare la loro amicizia.

Intanto, Brooke e Ridge si lasciano dopo ls bella serata trascorsa insieme, ma dopo qualche bicchiere di troppo, Brooke scende in lingerie a spegnere la luce e lui la vede: sta per scoccare la passione, ma lei confessa di aver fatto un patto con Taylor. Nelle anticipazioni di Beautiful di venerdì 23 agosto si torna a parlare di Liam e Hope. Durante una notte di passione, lei continua a fantasticare su Thomas e preoccupata, corre dalla madre, cogliendola in atteggiamenti provocatori con Ridge. Hope si arrabbia tantissimo e la rimprovera per non aver tenuto fede al patto con la sua migliore amica. La puntata di sabato 24 agosto mostra Brooke che preoccupata per la figlia, cercherà di proteggerla da Thomas.