Belen Rodriguez torna a parlare di Stefano De Martino. Lo scorso 1 gennaio, la showgirl argentina è tornata in tv dopo quasi 2 anni di assenza alla guida del programma di Real Time, “Amore alla prova – La crisi del settimo anno“. Nel format, Belen, accompagnata dalla psicologa, psicoterapeuta e sessuologa Maria Luigia Augello, si occupa di aiutare quattro coppie in crisi a decidere se ricostruire il loro rapporto o prendere definitivamente strade separate. In questa nuova veste, che ricorda quella di Filippo Bisciglia a Temptation Island, Belen ha dimostrato grande simpatia ed empatia, usando anche delle sue esperienze personali per aiutare i protagonisti del reality.

Nella seconda puntata, andata in onda ieri mercoledì 8 gennaio, Belen ha cercato di consolare una delle concorrenti, Esmeralda, in lacrime per colpa del fidanzato. Ad un certo punto, le ha detto: “Non fare come me che sono rimasta chiusa in casa a letto per mesi. Piangi, soffri, capisci e agisci. Tira fuori le unghie e i denti da leonessa”. Questa parole non sono passate inosservate, dato che molti hanno subito pensato all’ultima polemica rottura con il suo ex marito, Stefano De Martino.

Belen Rodriguez punge Stefano De Martino: la frecciatina a “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono separati per l’ennesima – e, a quanto pare, definitiva – volta nel 2023, dopo un periodo difficile per la conduttrice argentina, segnato da una profonda depressione. In un’intervista rilasciata a Domenica In qualche mese dopo la rottura, Belen aveva raccontato di quel momento buio, accusando Stefano di non esserle stato vicino. “Non mi alzavo più dal letto, non aprivo le finestre. Aprirle non è stato facile, in una stanza piena di pianti e delusioni. Ma piano piano la luce è tornata”, aveva detto. Inoltre, l’aveva anche accusato di averla tradita con ben 12 donne.

Di conseguenza, la frase pronunciata durante il suo nuovo programma di Real Time è sembrata a molti una chiara frecciatina all’ex marito e a ciò che ha dovuto affrontare dopo la fine della loro relazione. Nonostante i mesi di tensioni e accuse pubbliche, sembra che tra i due la situazione si sia tranquillizzata. L’ex coppia è stata avvistata più volte insieme in compagnia del figlio Santiago, e lo stesso De Martino ha confermato che ora i rapporti sono sereni. Tuttavia, un ritorno di fiamma è fuori discussione. Come chiarito dallo stesso conduttore di Affari Tuoi, lui e Belen hanno finalmente ufficializzato il divorzio.