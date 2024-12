Bernardo Cherubini, Tiziana è la sua compagna?

Nella vita del fratello di Jovanotti, pronto a entrare questa sera nella casa del Grande Fratello come concorrente, ci sarebbe spazio anche per l’amore. Bernardo Cherubini infatti sarebbe fidanzato con Tiziana, che sarebbe la sua compagna di vita, anche se non ci risultano notizie certe in tal senso e molto altro lo scopriremo sicuramente durante la permanenza del fratello di Jovanotti nel loft più spiato d’Italia.

Una nuova avventura è alle porte dunque per Bernardo Cherubini, pronto a godersi l’esperienza al Grande Fratello e a farsi conoscere non solo come il fratello di Jovanotti, bensì come Bernardo. Lo abbiamo già visto sul piccolo schermo nel 2020 in una puntata del game show di Rai1 L’Eredità e l’occasione sarà sicuramente ghiotta per scoprire di più riguardo alla sua vita privata e non solo.

Bernardo Cherubini, chi è il fratello di Jovanotti

Da questa sera i telespettatori del Grande Fratello potranno scoprire sicuramente molto di più riguardo alla vita di Bernardo Cherubini. Per molti è il fratello di Jovanotti, ma il wedding planner avrebbe una speciale amicizia anche con Rosario Fiorello:

A tal proposito, lo showman siciliano aveva raccontato come era nato il rapporto con Bernardo Cherubini, raccontando nella trasmissione e podcast Muschio selvaggio: “La svolta per me arrivò quando Bernardo Cherubini mi disse che suo fratello era entrato nel giro di Cecchetto grazie a una canzone, Gimmy Five”. Inoltre, nel 2005 Bernardo Cherubini, che ha anche una sorella, Anna, ha preso parte al programma Ritorno al presente, condotto ai tempi da Carlo Conti, aggiungendo dunque una partecipazione sul piccolo schermo, ma l’esperienza al Grande Fratello sarà la prima che gli garantirà la possibilità di farsi conoscere bene dal pubblico.

