Bianca Guaccero e il grande sogno dopo Ballando con le stelle

Riguardo all’esperienza vissuta a Ballando con le stelle, Bianca Guaccero ha speso parole importanti nel corso di una intervista concessa tra le pagine di SuperGuida TV. La celebre conduttrice è stata una grande protagonista del dancing show di Rai1 di Milly Carlucci ed è riuscita a far appassionare milioni di telespettatori grazie alle sue performance, ma anche alla sua storia personale, che ci ricorda come Bianca Guaccero sia uno dei talenti più puri tra quelli apprezzati sul piccolo schermo.

Nel corso di una intervista concessa al portale Superguida TV, Bianca Guaccero si è lasciata andare ai ringraziamenti per tutti quelli che le sono stati vicini nei mesi dell’esperienza a Ballando con le stelle: “Il pubblico è stato per me come avere due ali che mi hanno permesso di volare. Soprattutto nelle difficoltà, sempre, ma in questa esperienza ancora di più. Devo dire che abbiamo raggiunto dei record sui social di commenti, di like e di voto. Pure Milly è rimasta senza parole. Per questo io ringrazio tutti i giorni le persone perché stanno facendo un lavoro straordinario” le parole della conduttrice che ha vissuto un’esperienza davvero oltre ogni attesa. E alla domanda riguardo a un possibile programma per lei in stile Raffaella Carrà, la Guaccero si è detta pronta: “Aspetto un’eventuale chiamata”.

Bianca Guaccero e l’amore con Giovanni Pernice: “Ci si può innamorare in un giorno”

Grazie alla prestigiosa esperienza di Ballando con le stelle, Bianca Guaccero è riuscita anche a fare una conoscenza speciale, quella con il suo compagno di ballo Giovanni Pernice, con il quale è nata una sintonia molto speciale che ha portato a qualcosa di più di un semplice legame in pista:

Riguardo al feeling scattato con Giovanni Pernice, Bianca Guaccero ha rivelato: “Se sono innamorata? Ci conosciamo da 3 mesi, qualcuno ha storto il naso per le parole di mia mamma. Mia zia ha risposto: ci si può innamorare anche in un giorno”.

