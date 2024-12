Bianca Guaccero mette a tacere le polemiche sulla storia d’amore nata con Giovanni Pernice a Ballando con le stelle 2024. Durante il percorso della conduttrice nello show condotto da Milly Carlucci, in tanti l’hanno accusata di aver iniziato una relazione con il suo maestro di ballo solo per motivi strategici e di visibilità. A seguito della sua vittoria, persino gli altri concorrenti di Ballando hanno insinuato che il loro sia stato un amore costruito a tavolino. Federica Nargi e Luca Favilla, infatti, hanno dichiarato con orgoglio di essere arrivati in finale senza ricorrere a baci o dichiarazioni smielate, lanciando una frecciatina alla coppia Guaccero-Pernice.

Nel pomeriggio di sabato 28 dicembre, Bianca Guaccero è stata una delle protagoniste della nuova puntata di Storie di Donne al Bivio – Weekend. Nel corso della sua intervista con Monica Setta, la showgirl ha parlato a lungo dell’avventura a Ballando con le stelle, rispondendo finalmente alla domanda che più ha fatto discutere in questo periodo: lei e Giovanni Pernice sono davvero fidanzati o si trattava solo di una strategia? La Guaccero ha negato categoricamente queste accuse, svelando che all’inizio era persino infastidita solo dall’idea di poter trovare l’amore a Ballando.

“Quando hanno saputo che andavo a Ballando con le stelle la prima cosa che mi hanno detto tutti: ‘Ah ma lì troverai l’amore, adesso ti fidanzerai’, io dicevo ‘perché questa banalità? Cos’è, un’agenzia matrimoniale?’ e mi arrabbiavo. Quindi solo per il fatto che me l’avevano detto il bastian contrario, a me non succederà mai”, ha raccontato Bianca Guaccero a Storie di Donne al Bivio. All’inizio, era rimasta sorpresa nel sapere che il suo partner sarebbe stato proprio Giovanni Pernice, considerando che era il primo anno del ballerino nel cast di Ballando con le stelle. Tuttavia, superato l’imbarazzo iniziale, tra i due è scoppiata la passione.

Durante l’intervista con Monica Setta, la Guaccero ha poi colto l’occasione per fare una promessa importante al fidanzato: “Prometto che metterò da parte le mie paure, il mio non credere tanto in me stessa, la mia diffidenza, a volte innata che ho, per cercare veramente di vivere la vita in maniera più leggera e non intendo in maniera superficiale. Leggera intendo alleggerita dai pesi che avevo sul cuore”. La futura conduttrice del PrimaFestival è profondamente innamorata di Giovanni Pernice e, per lui, è disposta ad abbattere i suoi muri.